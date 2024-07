Goed Voorbeeld – Buurtagenda: inzet en opgaven op buurtniveau

De gemeente Eindhoven lanceerde recent een Buurtagenda. Hierin is voor iedereen de inzet en opgave van de 116 afzonderlijke buurten te zien. Stadsgezant Angelique Bellemakers: ‘Het instrument is een reden om met elkaar het gesprek aan te gaan: waar zijn we mee bezig zijn, wat loopt en wat nog niet.’

Van een Buurtagenda op deze manier hadden we nog niet eerder gehoord. Reden genoeg om de gemeente Eindhoven om een toelichting te vragen over het online exemplaar dat zij hebben ontwikkeld. Wat is de toegevoegde waarde van het nieuwe hulpmiddel en wat zijn de tips voor andere gemeenten?

Elke buurt is anders

In de nieuwe online Buurtagenda zijn voor elke buurt maximaal 3 onderwerpen op het gebied van leefbaarheid aangewezen. Van sport- en spelvoorzieningen en buurthuizen tot het onderhoud van wegen. Eindhoven heeft 116 buurten en elke buurt is anders. Denk bijvoorbeeld aan de woningen, sfeer, voorzieningen, hoeveelheid groen en natuurlijk aan de bewoners.

Per buurt varieert bijvoorbeeld de samenstelling van de bevolking en hoe actief inwoners zijn in en voor hun buurt. Dit maakt dat de inzet en opgave in elke buurt anders is. Zo wordt voor de buurt Kronehoef het activeren van jeugd en jongeren, het werven van nieuwe vrijwilligers en groen in de openbare ruimte genoemd. In de buurt Heesterakker zijn dit informatiemomenten voor senioren, ondersteunen van het leefbaarheidsteam en beheersgebied (reageren op signalen), evenals contacten onderhouden met de bewonersorganisatie. In de Buurtagenda staan verder per onderwerp en per buurt ook het doel, de aanleiding, de verantwoordelijke en het tijdspad beschreven.

Snel en simpel zien wat er gebeurt

De agenda is een online tool, waarmee je snel en eenvoudig kunt zien wat er in een buurt gebeurt en hoe er samen aan de stad wordt gewerkt door bewoners en samenwerkingspartners. Algemene opgaven zoals afval, overlast, verkeer en parkeren worden hier niet in beschreven, omdat ze stadsbreed aandacht krijgen.

Toegevoegde waarde

Angelique Bellemakers, stadsgezant bij de gemeente Eindhoven: ’In de Buurtagenda 2024 worden in elke woonbuurt maximaal 3 punten benoemd. Dit zorgt voor heldere communicatie over deze opgaven, zowel binnen de organisatie van de gemeente als naar de partners en bewoners in de buurten. Het geeft een beeld over de manier waarop er aan leefbaarheid- en veiligheidsvraagstukken in een buurt wordt gewerkt. Ook zorgt het voor inzicht in de samenhang tussen projecten en maatregelen.’ Daarnaast draagt het volgens Bellemakers bij aan het gezamenlijk werken aan een toekomstbestendige buurt. ‘De agenda is concreet, praktisch en uitvoerbaar.’

Beschikbare middelen

‘In het Bestuursakkoord zijn middelen vrijgemaakt voor het gebiedsgericht werken met een meer gerichte focus op buurten en wijken,’ aldus de stadsgezant. Een deel van het geld wordt gebruikt voor het opstellen en uitvoeren van een Buurtagenda. ‘De aandachtspunten zijn bekend bij bestaande netwerken. Er staan geen punten op de agenda die eerder onderzocht zijn, maar onuitvoerbaar blijken.’

Ontwikkeling instrument

De agenda is in een kort tijdsbestek ontwikkeld en vormt volgens Bellemakers mogelijk een nieuw instrument binnen de gebiedsgerichte werkwijze. ‘De ontwikkeling van het instrument hielp ook om het gesprek tussen de domeinen op gang te brengen over ’wat te doen in een bepaalde buurt’.’ De agenda laat verder zien hoe divers de thema’s zijn die in de Eindhovense buurten spelen. ‘Eind 2024 volgt de evaluatie, eventuele bijsturing en verdere ontwikkeling indien nodig.’

Gouden tips voor andere gemeenten

‘In de agenda staan activiteiten, projecten en procesafspraken. Niet alles is vooraf helemaal dichtgeregeld,’ zegt de Eindhovense stadsgezant. ‘Dus laat je niet weerhouden als niet alles 100 procent gereed is. Het gaat om inzicht geven en samenwerken. Op het moment dat je met het opstellen van een buurtagenda begint, gaat het vanzelf leven binnen de organisatie. Zorg er daarbij wel voor dat in het begin van het proces de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van de inhoud en de vormgeving.’

Aan de slag

Ook aan de slag met het maken van een Buurtagenda? Platform31 en Movisie maakten eerder de handreiking ‘Hoe maak ik een buurtagenda – zeven bouwstenen voor een vliegende start’. Het hulpmiddel is bedoeld voor gemeenten, woningcorporaties, bewoners en andere partijen die aan de slag willen in hun wijk of buurt. In dit artikel worden verschillende lessen gedeeld van gemeenten die al met de handreiking werken.