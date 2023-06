Rijbewijs online verlengen in bijna driekwart van gemeenten

In oktober 2022 had een onbevoegde toegang tot privacygevoelige informatie in twee mailboxen van de gemeente Asten. Dit was al eind vorig jaar bij de gemeente bekend, maar in eerste instantie leek het een digitale inbraak te zijn met als doel factuurfraude. Na onderzoek bleek dat er toegang is geweest tot ongeveer 23.000 persoonsgegevens. Dat... lees verder