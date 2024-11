Tarieven bouwleges omlaag na nieuwe wetgeving

Veel gemeenten zijn ‘nog zoekende’ hoe de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) moeten worden verwerkt in de legestarieven. Dat meldt Vereniging Eigen Huis. Zoals verwacht daalden de aanvraagkosten voor een bouwvergunning ten opzichte van 2023.

‘De resultaten zijn vooraf aan de gemeenten voorgelegd maar niet alle gemeenten hebben gereageerd. Bij opvallende afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaren is nader onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat veel gemeenten nog zoekende zijn hoe de nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging moeten worden verwerkt in de legestarieven,’ rapporteert Vereniging Eigen Huis (VEH).

‘Tarieven reguleren’

Uit een beperkte steekproef afgelopen zomer kwamen al onverklaarbare prijsschommelingen naar voren. Dat blijft volgens de belangenbehartiger voor huiseigenaren het beeld. ‘De tarieven schieten alle kanten op,’ concludeert VEH. De vereniging roept het kabinet op de legestarieven te reguleren, zodat deze doorzichtig en minder afhankelijk van lokale beleidskeuzes worden.

De Omgevingswet en de Wkb blijken aanleiding om de legestarieven aan te passen, in de meeste gevallen omlaag. ‘In 110 gemeenten daalden de leges dit jaar met 50 procent of meer, in 71 gemeenten met 90 procent en in Venray zelfs met 99 procent.’ Tariefstijgingen zijn er ook, maar minder: ‘In 21 gemeenten stegen de leges, met Beek (84 procent) en Tytsjerksteradiel (74 procent) als uitschieters.’

Tariefdaling

VEH meldt dat een aanvrager nu gemiddeld 2285 euro bij de gemeente neertelt voor de bouwvergunning voor een tussenwoning. Een jaar geleden was dat nog het dubbele. Deze tariefhalvering overtreft de verwachting van voormalig minister De Jonge. Hij voorspelde een daling van 30 procent als gevolg van de wetgeving die sinds 1 januari geldt.

Zo zijn gemeenten niet langer als eerste verantwoordelijk voor het bouwtoezicht, daarvoor kunnen dan ook geen leges meer worden geheven. Minder werk zou leiden tot lagere kosten, redeneerde de minister. Maar volgens gemeenten is de praktijk anders. Het wegvallen van de inkomsten uit leges zou gaten in de begroting slaan. VTH-kosten verdwijnen niet maar verschuiven, aldus gemeenten, die al kijken naar mogelijkheden voor nieuwe leges en heffingen.

Hogere nieuwbouwprijzen

VEH-directeur Cindy Kremer houdt zorgen over de kosten voor een bouwvergunning op veel plekken. ‘Gemeenten die vele duizenden euro’s per woning in rekening brengen moeten zich realiseren dat zij daarmee bijdragen aan nog hogere nieuwbouwprijzen, terwijl de nadruk juist moet liggen op betaalbare nieuwe woningen.’