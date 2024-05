Toegankelijk stemmen: de stand van zaken

Foto: ministerie van Binnenlandse Zaken

De Europees Parlementsverkiezing is aanstaande. Tijd voor een stand van zaken als het gaat om toegankelijkheid. Zo vraagt belangenvereniging Iedere(in) opnieuw aandacht voor toegankelijke stemlokalen en zijn alle handreikingen en toolkits up-to-date en op rij gezet.

Op 6 juni aanstaande gaan de stemlokalen open voor de Europees Parlementsverkiezing. Ook dan is er weer extra aandacht voor toegankelijkheid bij het stemproces.

Toegankelijk stemmen

Uit recent onderzoek naar de toegankelijkheid van stemlokalen bleek dat het percentage stemlokalen dat bij de Tweede Kamerverkiezing niet volledig aan de toegankelijkheidseisen voldeed, 10 procent lager was dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2023. En gemeenten openden 5,5 procent meer stemlokalen. Toch voldeed nog 69 procent van de onderzochte stemlokalen niet aan alle toegankelijkheidscriteria.

In aanloop naar de verkiezingen op 6 juni organiseert het ministerie daarom samen met belangenorganisaties een digitale training en workshops over toegankelijkheid. Ook moet het wetsvoorstel om hulp in het stemhokje mogelijk te maken voor iedereen die daarom vraagt, de toegankelijkheid van verkiezingen verder verbeteren.

Aandacht voor het toegankelijkheid

Belangenvereniging Ieder(In) vroeg in aanloop naar de Europese verkiezingen in een brief aan de Tweede Kamer opnieuw om aandacht voor het onderwerp. Zo vragen ze de minister bijvoorbeeld om vaart te maken met het hierboven genoemde wetsvoorstel ondersteuning in het stemhokje. Hoewel de organisatie, net als de VNG, NVVB en de Kiesraad, blij is met het voorstel, is er ook een kanttekening. Zo vindt Ieder(in) het belangrijk dat de ondersteuning naar keuze voor mensen met een lichamelijke beperking mogelijk blijft. Net als de VNG en NVVB willen ze dat iedereen moet kunnen kiezen tussen hulp van een stembureaulid of van een naaste of iemand anders die zij vertrouwen.

Positief over proef nieuw stembiljet

De organisatie is ook voorstander van het experiment met nieuwe stembiljetten in 5 gemeenten. ‘Door logo’s van politieke partijen op het stembiljet te plaatsen, is de verwachting dat met name laaggeletterde kiezers beter uit de voeten kunnen. Bij een kleiner stembiljet hoeft de stemmal ook niet per verkiezing aangepast te worden. Leden van de stembureaus kunnen de stemmen eenvoudiger en daardoor sneller tellen.’ Wel vraagt Ieder(in) om bij de uitvoering van de experimenten de mensen om wie het gaat en hun vertegenwoordigende organisaties te betrekken.

Aanbevelingen

De organisatie doet daarnaast ook een aantal aanbevelingen aan de minister naar aanleiding van meldingen bij hun Meldpunt onbeperkt stemmen over ontoegankelijke situaties.

Betrek -ook op lokaal niveau- ervaringsdeskundigen met verschillende beperkingen bij de voorbereidingen van de volgende verkiezingen.

Zorg dat álle stembureaus echt fysiek toegankelijk zijn. Ook uit de steekproeven die bij alle verkiezingen worden gehouden blijkt dat blijvende aandacht nodig is voor de fysieke toegankelijkheid van stembureaus.

Breid het aantal inclusieve stemlokalen met voorzieningen voor mensen met een zintuiglijke beperking verder uit, zorg dat het stemmen met een stemmal in iedere gemeente mogelijk is.

Zorg ervoor dat iedere gemeente minimaal één stemmal heeft.

Handreiking en toolkit

Gemeenten kunnen ook de handreiking Toegankelijk stemmen raadplegen. De VNG vernieuwde recent de tool die bedoeld is om gemeenten te informeren over de mogelijkheden voor toegankelijke stemlokalen. Hierin staan verschillende praktijkvoorbeelden opgesomd, net als tips en aanbevelingen. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken stelde een Verkiezingentoolkit samen om toegankelijke verkiezingen te organiseren.