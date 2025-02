Hier kan ik me dus druk om maken: wanneer schrijf je je uit bij een gemeente als je je niet meteen kunt inschrijven bij een andere, omdat je enkele dagen te reizen hebt?

Uitschrijven kun je gemakkelijk digitaal doen. Maar bij een verhuizing naar het buitenland geldt de dag van uitschrijving als datum van verhuizen. Dat zou betekenen dat ik eerder uit mijn huis ga dan het verkocht is, terwijl ik er nog verblijf.

Verstand van zaken

Gelukkig zijn er ambtenaren met verstand van zaken. Dus bel ik met één van hen, en ze weet me gerust te stellen. Als ik me binnen 5 dagen na de verhuizing uitschrijf, wat ik digitaal kan doen als ik in Frankrijk ben, komt alles goed. Voor de zekerheid stuurt ze me ook nog de directe link naar de gemeentelijke website. Het ziet eruit als iets wat me gaat lukken.

Ik neem mij voor om me op 23 januari uit Eijsden-Margraten te laten verwijderen en dan wil ik diezelfde dag naar het gemeentehuis in Villefranche de R. gaan om officieel inwoner van die gemeente te worden.

De ambtenaar die ik daar wat beter ken is ook mijn buurvrouw, dus app ik haar om te vragen wat ik precies nodig heb aan papieren. Immers, als ik iets bij me moet hebben, dan zou ik dat, zo meen ik, in Nederland moeten afhalen, maar kan ik daar nog aan komen als ik me in Frankrijk inschrijf? Gepieker.

Mijn Franse ambtenaar-buurvrouw reageert niet op mijn berichtje, dus mijn zorgen groeien. Is er iets aan de hand? Heeft ze niks te maken met de rest van het gemeentehuis en heb ik haar daarom overvraagd? Is ze boos? Ziek?

Het verhuistraject bestaat, vanwege de korte dagen in januari, uit 6 dagen op en neer reizen. De laatste keer rijd ik met mijn eigen bestelbus, tot de nok volgeladen.

Geen paperassen

We hebben juist alles uit de bus gedragen, als ‘mijn’ ambtenaar voorbijloopt, op weg van haar werk naar huis. Ze hapt in een broodje als ze me in de tuin ziet staan. De begroeting is allerhartelijkst en ze haast zich te zeggen dat ik niks hoef. Geen paperassen en ook niet gehaast naar het gemeentehuis, dat is allemaal niet nodig.

Maar, denk ik, besta ik dan wel? Ben ik nu een geregistreerd persoon of heb ik geen vaste woonplaats meer? Heeft de computer van Eijsden-Margraten gecommuniceerd met die van Villefranche? Wie ben ik? Waar hoor ik? Waar is mijn officiële plekje onder de zon?

Dit is zó niks voor mij, maar voorlopig leg ik me erbij neer.

Praktische redenen

Inmiddels ben ik hier een week en heb ik zekerheid dat ik me niet hoef in te schrijven bij de gemeente, anders dan om praktische redenen. Wel moet ik me wel aanmelden bij de belastingdienst. Zonder goed internet is het lastig uitzoeken waar ik precies moet zijn. Enfin.

Een reden om je aan te melden bij de lokale gemeente is stemrecht, dat vind ik wel een belangrijke. Eigenlijk verwacht ik dat ik niet hier mag stemmen en maar moet afwachten welke burgemeesterskandidaat wint. Maar ik heb me toch aangemeld, in mijn tas zit het formulier voor de listes électorales. Ik hoor wel of ik inderdaad op mag komen en nu waarlijk een citoyen Français ben.

Alle nieuwkomers krijgen een jaar lang een gratis abonnement van de bieb, die hier Mediathèque heet – terecht want je leent er meer dan boeken – en prachtig is. Dat vind ik ook een goede reden om me aan te melden.

En… eens per jaar nodigt de burgemeester alle nieuwe inwoners uit om kennis te maken. Blijkbaar maakt het hem niet uit of ze voor hem kunnen stemmen of niet. Ik wil monsieur le maire graag ontmoeten, want ik heb, zoals te verwachten was, veel vragen.

Hanneke Koene was gemeenteraadslid en lijsttrekker van lokale partij ODE in Eijsden-Margraten en blogt geregeld voor deze site.