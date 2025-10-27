Digitaal rijbewijs wordt vóór 2030 standaard in de EU

Het Europees Parlement heeft ingestemd met de invoering van het digitale rijbewijs dat op smartphones bewaard kan worden. Uiterlijk in 2030 moeten alle EU-lidstaten de technologie hebben ingevoerd. Voor gemeenten zal dit leiden tot minder fysieke aanvragen aan de balie, omdat het verlengen en vervangen voortaan volledig digitaal kan verlopen.

Het digitale rijbewijs wordt opgeslagen in de Europese Digitale Identiteitswallet, een app waarin burgers ook andere officiële documenten kunnen beheren. Het recht op een fysieke kaartversie blijft wel bestaan. Wie hiervan gebruik wil maken, kan een fysiek document aanvragen. De regel is dat deze binnen drie weken wordt geleverd.

De invoering is onderdeel van de herziening van de Europese Rijbewijsrichtlijn, waarmee de EU wereldwijd de eerste regio wordt met een grensoverschrijdend digitaal rijbewijs.

Technische eisen

Om te garanderen dat het systeem in alle lidstaten werkt, legt de Europese Unie technische eisen vast. Lidstaten krijgen drie jaar om de regels om te zetten in nationale wetgeving en nog eens één jaar voor de daadwerkelijke invoering. Zo moet het digitale rijbewijs overal in Europa op dezelfde manier functioneren en eenvoudig te verifiëren zijn.

Verkeersveiligheid

Het digitale rijbewijs is onderdeel van bredere Europese plannen om verkeersveiligheid te verbeteren. In de herziene richtlijn zijn onder meer maatregelen opgenomen als een verplichte proefperiode voor beginnende bestuurders, strengere regels voor buitenlandse verkeersovertreders en aandacht voor moderne rijvaardigheidstrainingen, zoals rijden met rijhulpsystemen en het voorkomen van afleiding door smartphones.

Digitaal verlengen

In Nederland sluit de invoering van het Europese digitale rijbewijs goed aan op de nationale ontwikkeling richting digitale dienstverlening. Na een succesvolle proef heeft het kabinet onlangs besloten dat burgers hun rijbewijs voortaan digitaal kunnen verlengen, vervangen en uitbreiden. Het blijft mogelijk om een rijbewijs fysiek bij de gemeente aan te vragen. De eerste aanvraag moet als identificatie en registratie nog steeds fysiek plaatsvinden, hoewel pasfoto en handtekening wel digitaal mogen worden aangeleverd. Na de succesvolle proef blijft digitale verlenging gedoogd tot de nieuwe wet op 1 januari 2027 in werking treedt.