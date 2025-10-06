Rijbewijs digitaal verlengen wordt mogelijk

Gemeente.nu

Na een succesvol experiment is besloten dat rijbewijzen voortaan digitaal kunnen worden verlengd, vervangen en uitgebreid in heel Nederland. Hierdoor hoeven burgers niet meer langs het gemeenteloket en besparen zij tijd.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Tieman ingestemd om het wetsvoorstel hierover voor advies naar de Raad van State te sturen.

Met de nieuwe wet wordt het aanvragen van een rijbewijs eenvoudiger, fraudebestendiger en naar verwachting goedkoper. Ook de identiteitscontrole wordt verbeterd dankzij hoge kwaliteit digitale pasfoto’s. De RDW verzorgt de digitale aanvragen en werkt hiervoor samen met erkende fotografen die pasfoto’s direct kunnen aanleveren.

Het blijft mogelijk om een rijbewijs fysiek bij de gemeente aan te vragen. De eerste aanvraag moet als identificatie en registratie nog steeds fysiek plaatsvinden, hoewel pasfoto en handtekening wel digitaal mogen worden aangeleverd. Na de succesvolle proef blijft digitale verlenging gedoogd tot de wet op 1 januari 2027 in werking treedt.

