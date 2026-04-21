Internetconsultatie elektronisch aanvragen rijbewijs geopend

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil het Reglement rijbewijzen aanpassen om het digitaal aanvragen van verlengen, uitbreiden of vervangen van het rijbewijs in te voeren. Een internetconsultatie over het wetsvoorstel Wet digitale aanvraag rijbewijzen is geopend.

Met het wetsvoorstel wordt voorgesteld om het experiment elektronisch aanvragen van het rijbewijs en de gedoogfase te vervangen door op wettelijke basis te regelen dat de aanvraag voor verlenging of vervanging van een rijbewijs ook elektronisch kan. Een eerste aanvraag is daarnaast met een digitaal vastgelegde foto en handtekening aan de gemeentebalie mogelijk. Het bestaande aanvraagproces voor een rijbewijs blijft ook beschikbaar.

Fraude

Momenteel liggen de aanvraag, de afgifte en de uitreiking van identiteitsdocumenten onder een vergrootglas. Dit komt omdat in de afgelopen jaren meerdere malen (pogingen tot) fraude zijn gedaan met identiteitsdocumenten. Het elektronisch aanvragen van rijbewijzen is voor het rijbewijs een goede bijdrage aan het tegengaan van fraude. De fotovergelijkingssoftware bij de RDW kan namelijk aanvragen met incorrecte informatie eruit filteren en is daarmee een goede aanvulling op het menselijke proces staat in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel.

Bij een elektronische aanvraag wordt de foto die wordt gebruikt bij de aanvraag vergeleken met de foto die al in het rijbewijzenregister van de aanvrager is opgenomen.

Na de inwerkingtreding van dit voorstel van wet zal er ook een vergelijking plaatsvinden met andere foto’s in het register om te controleren of de persoon op de foto niet al voorkomt in het rijbewijzenregister. De verplichting om een contactmoment te hebben met een bevoegd ambtenaar van de gemeente blijft bestaan. Bij de afgifte van het rijbewijs zal de identiteit van de aanvrager nogmaals goed gecontroleerd worden. Foto’s die niet afkomstig zijn van een erkende fotograaf en niet aan de eisen van de pasfoto voldoen, worden niet geaccepteerd voor een elektronische rijbewijsaanvraag.

De internetconsultatie is open tot en met 19 mei 2026.