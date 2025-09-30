Kabinet wil naturalisatietermijn verlengen van vijf naar tien jaar

Het kabinet wil de minimale verblijfsduur voor het verkrijgen van het Nederlanderschap via naturalisatie verhogen van vijf naar tien jaar.

Dit betekent dat voortaan pas na tien jaar onafgebroken en legaal verblijf in het Koninkrijk, en na succesvolle inburgering, een aanvraag voor naturalisatie kan worden ingediend. Met dit beleid wil het kabinet ervoor zorgen dat het Nederlanderschap alleen wordt verleend aan mensen die echt een duurzame band met Nederland of een andere landen van het Koninkrijk hebben opgebouwd. Zo krijgen betrokkenen meer tijd om volledig deel te nemen aan de samenleving voordat het Nederlanderschap wordt toegekend.

Op dit moment kunnen mensen het Nederlanderschap aanvragen na ten minste vijf jaar legaal verblijf. Door de voorgestelde verlenging verwacht het kabinet dat aanvragers beter ingeburgerd zijn en daadwerkelijk deel uitmaken van de maatschappij, vóórdat ze Nederlander worden. Het wetsvoorstel bevat daarnaast nog twee andere aanpassingen van de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN), die erop gericht zijn oneigenlijk gebruik van naturalisatiepraktijk te voorkomen.

Voordat het wetsvoorstel definitief aan de Tweede Kamer wordt aangeboden, volgt eerst een (internet)consultatieperiode van twee maanden, waarin iedereen kan reageren. De ingediende reacties worden gebruikt om het voorstel verder aan te scherpen en verbeteren, waarna advies van de Raad van State wordt gevraagd.