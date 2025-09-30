Gemeente.nu

Kabinet wil naturalisatietermijn verlengen van vijf naar tien jaar

Het kabinet wil de minimale verblijfsduur voor het verkrijgen van het Nederlanderschap via naturalisatie verhogen van vijf naar tien jaar.

Dit betekent dat voortaan pas na tien jaar onafgebroken en legaal verblijf in het Koninkrijk, en na succesvolle inburgering, een aanvraag voor naturalisatie kan worden ingediend. Met dit beleid wil het kabinet ervoor zorgen dat het Nederlanderschap alleen wordt verleend aan mensen die echt een duurzame band met Nederland of een andere landen van het Koninkrijk hebben opgebouwd. Zo krijgen betrokkenen meer tijd om volledig deel te nemen aan de samenleving voordat het Nederlanderschap wordt toegekend.

Op dit moment kunnen mensen het Nederlanderschap aanvragen na ten minste vijf jaar legaal verblijf. Door de voorgestelde verlenging verwacht het kabinet dat aanvragers beter ingeburgerd zijn en daadwerkelijk deel uitmaken van de maatschappij, vóórdat ze Nederlander worden. Het wetsvoorstel bevat daarnaast nog twee andere aanpassingen van de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN), die erop gericht zijn oneigenlijk gebruik van naturalisatiepraktijk te voorkomen.

Voordat het wetsvoorstel definitief aan de Tweede Kamer wordt aangeboden, volgt eerst een (internet)consultatieperiode van twee maanden, waarin iedereen kan reageren. De ingediende reacties worden gebruikt om het voorstel verder aan te scherpen en verbeteren, waarna advies van de Raad van State wordt gevraagd.

Brandbrief G4 inburgering

Grote steden sturen brandbrief om financieel tekort inburgering 

De grote steden (G4) waarschuwen politiek Den Haag opnieuw dat ze niet genoeg geld krijgen om statushouders de beloofde begeleiding bij inburgering te geven. Vorig jaar kwamen ze al zo’n 15 miljoen euro tekort. Als er geen extra geld komt, zien de steden ‘geen andere optie’ dan op den duur ’te stoppen met de uitvoering... lees verder

Verbod voorrang statushouders

Verbod op voorrang huisvesten statushouders maakt veel kritiek los

Het wetsvoorstel dat gemeenten verbiedt statushouders voorrang te geven op de woningmarkt, heeft een golf van kritiek losgemaakt. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is het conceptvoorstel ‘onuitvoerbaar’ en zullen asielzoekerscentra ‘volledig vastlopen’. Zo trekken de kabinetsvoornemens ‘een zware wissel op gemeenten en de samenleving’, stelt de VNG in reactie op het conceptwetsvoorstel. Gemeenten... lees verder

