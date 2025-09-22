27 partijen nemen deel aan Tweede Kamerverkiezing

27 politieke partijen nemen deel aan de Tweede Kamerverkiezing op 29 oktober 2025. Op de lijsten staan in totaal 1166 kandidaten. 18 partijen nemen deel in alle 20 kieskringen. De overige 9 partijen nemen deel in een aantal kieskringen.

32 partijen leverden op maandag 15 september kandidatenlijsten in bij de Kiesraad. 16 partijen hadden herstelbare verzuimen. Het gaat dan bijvoorbeeld om ontbrekende stukken. Niet al deze verzuimen zijn hersteld. In totaal zijn van vijf partijen de kandidatenlijsten ongeldig verklaard.

Nieuwe partijen hebben moeite om aan de voorwaarden te voldoen

Om te voorkomen dat personen of partijen te lichtvaardig besluiten deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezing, heeft de wetgever een aantal vereisten gesteld. Partijen moeten een waarborgsom van 11.250 euro betalen. En ze moeten 580 ondersteuningsverklaringen verzamelen om in alle kieskringen mee te mogen doen. Eisen die sinds 1989 niet noemenswaardig zijn veranderd. Dit blijken in de praktijk vereisten te zijn die een gedegen organisatie en voorbereiding vergen. Nieuwe partijen leken daar dit jaar meer moeite mee te hebben dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezing.

De Kiesraad verklaarde de volgende kandidatenlijsten geldig. De nummering is als volgt:

1 PVV (Partij voor de Vrijheid)

2 GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)

3 VVD

4 Nieuw Sociaal Contract (NSC)

5 D66

6 BBB

7 CDA

8 SP (Socialistische Partij)

9 DENK

10 Partij voor de Dieren

11 Forum voor Democratie

12 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

13 ChristenUnie

14 Volt

15 JA21

16 Vrede voor Dieren

17 Belang Van Nederland (BVNL)

18 BIJ1

19 LP (Libertaire Partij) – doet mee in 19 kieskringen

20 50PLUS – doet mee in 19 kieskringen

21 Piratenpartij – doet mee in 18 kieskringen

22 FNP – doet mee in 16 kieskringen

23 Vrij Verbond – doet mee in 13 kieskringen

24 DE LINIE – doet mee in 10 kieskringen

25 NL PLAN – doet mee in 9 kieskringen

26 ELLECT – doet mee in 5 kieskringen

27 Partij voor de Rechtsstaat – doet mee in 2 kieskringen

De Kiesraad heeft de geldige kandidatenlijsten genummerd. Partijen die bij de vorige Tweede Kamerverkiezing minimaal 1 zetel hebben behaald, krijgen een nummer op basis van het aantal stemmen bij de vorige verkiezing. De partij met het hoogste aantal stemmen krijgt nummer 1, enzovoorts. De Kiesraad heeft de overige lijstnummers toegewezen via een loting.

Voorbereiding gemeenten

In een Kamerbrief informeert minister Rijkaart de Eerste en Tweede Kamer over de stand van zaken en de belangrijkste voorbereidingen voor de verkiezingen van 29 oktober 2025 (TK25) en de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 (GR26). Het tijdpad voor beide verkiezingen is strak, vooral door de val van het kabinet en de korte voorbereidingstijd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Gemeenten zijn intensief bezig met de organisatie en er zijn geen signalen van grote knelpunten, wat vertrouwen geeft in een goed verloop.

Om gemeenten tegemoet te komen in de extra kosten ontvangt iedere gemeente eenmalig zestig miljoen euro extra via het Gemeentefonds, bovenop de standaardvergoeding voor het organiseren van verkiezingen.

Voor het vinden van voldoende stembureauleden, met speciale aandacht voor jongvolwassenen, loopt een nationale wervingscampagne. Ook is er een brede publiekscampagne (‘Elke Stem Telt’) om opkomst te bevorderen, vooral onder jongeren en groepen die traditioneel minder vaak stemmen. Omdat Meta (Facebook en Instagram) geen politieke advertenties meer toestaat tijdens de verkiezingen, worden alternatieve communicatiekanalen ingezet, bijvoorbeeld gericht op laaggeletterden, anderstaligen en mensen met een licht verstandelijke beperking.

Actieplan Toegankelijk stemmen

Op het gebied van toegankelijkheid zijn extra maatregelen genomen. Er is een Actieplan Toegankelijk Stemmen, en gemeenten krijgen onder meer ondersteuning bij het toegankelijk maken van stemlokalen. Ook worden alternatieve stemhulpen gefinancierd voor specifieke doelgroepen, zoals gebarentaallivestreams en begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking. Verder is een wetsvoorstel in voorbereiding om meer groepen kiezers toe te staan hulp te ontvangen in het stemhokje.

Wet programmatuur verkiezingsuitslagen

De digitalisering van het verkiezingsproces krijgt aandacht via de nieuwe Wet programmatuur verkiezingsuitslagen en het Kiesbesluit programmatuur uitslagen.

Evaluaties vormen steeds een belangrijk onderdeel van de verkiezingen, gericht op verbetering van het proces. Na de TK25 en GR26 volgt er een evaluatie, maar er wordt in januari 2026 al een eerste korte rapportage over de ervaringen met de Tweede Kamerverkiezing naar de Kamer gestuurd.

Andere belangrijke thema’s zijn het experiment met een nieuw, kleiner stembiljet (beperkt tot enkele gemeenten bij TK25, uitbreiding bij GR26), het strengere toezicht op ronselen van volmachtstemmen, aanscherping van communicatie over volmachten en het verduidelijken van meldkanalen voor kiezers.

Kieswet en Kiesbesluit Editie 2025

Goed voorbereid de verkiezingen in? Deze publicatie bevat de volledige en actuele teksten van zowel de Kieswet als het Kiesbesluit.

Nieuw zijn de Wet programmatuur verkiezingsuitslagen en het Kiesbesluit programmatuur verkiezingsuitslagen die per 1 augustus 2025 in werking zijn getreden

