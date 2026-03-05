Binnenkort nieuwe website over desinformatie in gemeente

Het kabinet wil de weerbaarheid van het verkiezingsproces versterken tegen desinformatie en buitenlandse beïnvloeding. Deze maand wordt de website desinformatieinjegemeente.nl gelanceerd, die praktische informatie biedt voor (kandidaat-)raadsleden en wethouders.

In de verzamelbrief verkiezingen gaat minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in op de bescherming van het verkiezingsproces tegen digitale dreigingen, buitenlandse beïnvloeding en desinformatie

Aanleiding zijn eerdere signalen van gecoördineerd inauthentiek gedrag rond verkiezingen, mogelijk aangestuurd vanuit het buitenland. Hoewel de Tweede Kamerverkiezingen van oktober 2025 volgens de minister “vrij en eerlijk zijn verlopen”, blijft elke heimelijke campagne die het publieke debat beïnvloedt onwenselijk.

De minister benadrukt dat nieuwe bevoegdheden nodig kunnen zijn om beter zicht te krijgen op zogeheten Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI). Omdat de ontwikkeling van nieuwe wettelijke grondslagen tijd vergt, zijn deze niet op tijd beschikbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026. Intussen blijven bestaande maatregelen van kracht.

Samenwerking met veiligheidsdiensten en gemeenten

De AIVD en MIVD onderzoeken mogelijke dreigingen voor de nationale veiligheid, waaronder pogingen tot beïnvloeding van verkiezingen of de verspreiding van desinformatie. Wanneer dergelijke signalen worden vastgesteld, kunnen zij relevante partners informeren zodat passende maatregelen kunnen worden genomen.

Daarnaast speelt de zogenoemde verkiezingstafel een centrale rol in de voorbereiding op verkiezingen. In dit overleg werken onder meer ministeries, veiligheidspartners, het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), gemeenten en de Kiesraad samen om risico’s te signaleren en maatregelen te coördineren.

Ook wordt ingezet op het vergroten van weerbaarheid bij gemeenten en lokale politici. Zo wordt de handreiking Omgaan met misinformatie voor medeoverheden opnieuw onder de aandacht gebracht. In maart 2026 wordt daarnaast de website desinformatieinjegemeente.nl gelanceerd, die praktische informatie biedt voor (kandidaat-)raadsleden en wethouders.

Pilot tegen buitenlandse desinformatie

Om beter inzicht te krijgen in buitenlandse beïnvloeding start het kabinet een pilot naar detectie van FIMI rond de gemeenteraadsverkiezingen. Wetenschappers en maatschappelijke organisaties onderzoeken verschillende methoden om gecoördineerde buitenlandse desinformatie te signaleren. Een klankbordgroep met onder meer een juridisch specialist en een ethicus beoordeelt de uitkomsten. De resultaten van de pilot worden later in 2026 met de Kamer gedeeld.

Het kabinet onderhoudt daarnaast contact met grote online platforms zoals TikTok, Google en Meta over hun rol bij het beschermen van het publieke debat. Daarbij zijn afspraken gemaakt over het prioriteren van meldingen van het ministerie van BZK tijdens verkiezingsperiodes. Het ministerie kan echter geen content laten verwijderen; platforms toetsen meldingen aan hun eigen gebruikersvoorwaarden.