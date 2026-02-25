Gemeente.nu

AI-stemhulp Keus offline na kritiek van gemeenten

door

gemeenteraadsverkiezingen 2026

De met kunstmatige intelligentie ontwikkelde stemhulp Keus is offline gehaald na aanhoudende kritiek. De VNG noemt dat een terechte beslissing en spreekt van een risicovol experiment. Volgens de VNG kan het gebruik van dergelijke AI-toepassingen bij verkiezingen invloed hebben op kiezers en het democratisch proces.

De VNG had eerder al gewaarschuwd voor het gebruik van AI-stemhulpen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart. Daarbij benadrukte de organisatie het belang van betrouwbare en controleerbare informatie over lokale standpunten en deelnemende partijen. Ook in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over mogelijke misleidende AI-gegenereerde stemhulpen.

Experiment

De maker van Keus beschreef zijn initiatief zelf als een experiment. Volgens berichtgeving zou de tool meer dan 70.000 keer zijn geraadpleegd. Na signalen over onjuiste uitkomsten werd de stemhulp aangepast, maar fouten bleven voorkomen. Zo werden partijen in sommige gemeenten onjuist samengevoegd en kregen partijen een verkeerde typering. De maker stelt dat deze informatie niet uit zijn gebruikte bronnen afkomstig was en erkent dat het moeilijk bleek om gegevens voor alle gemeenten en partijen adequaat te controleren. Hij concludeerde uiteindelijk dat het beter was geweest de stemhulp te beperken tot één gemeente.

De VNG vindt deze uitleg onvoldoende. Volgens een woordvoerder ligt de verantwoordelijkheid bij degene die een AI-toepassing ontwikkelt en publiceert. De organisatie adviseert kiezers gebruik te maken van stemhulpen die vooraf inhoudelijk zijn gecontroleerd door deskundigen en deelnemende partijen, zoals StemWijzer of KiesKompas.

Ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft eerder gewaarschuwd voor het gebruik van chatbots en AI-systemen voor stemadvies. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in november gaf volgens onderzoek van Ipsos I&O circa 2 procent van de ondervraagde kiezers aan gebruik te hebben gemaakt van een AI-stemhulp.

