SP Doesburg verliest toch zetel, meerderheid nu voor fusie 

SP Doesburg is een zetel kwijtgeraakt na een hertelling in de Gelderse gemeente. Die komt nu weer bij GroenLinks-PvdA terecht. De Socialistische Partij komt op 1 zetel, net als na de eerste sneltelling direct na de verkiezingen van vorige week. GroenLinks-PvdA heeft 3 zetels.

Na controle van de eerste sneltelling leek de SP uit te komen op 2 zetels. GroenLinks-PvdA leverde juist een zetel in en eindigde ook op 2 zetels. Maar die verhoudingen zijn woensdag na de hertelling dus weer teruggedraaid.

De raad telt 15 zetels waarvan de Stadspartij er 6 bekleedt. Als de SP op 2 zetels was uitgekomen, hadden die twee partijen een meerderheid gehad. De Stadspartij en SP zijn tegen een fusie van Doesburg met Zevenaar, Westervoort en Duiven. Nu de SP op 1 zetel is uitgekomen, vervalt die meerderheid tegen de fusie.

Burgemeester stapt op

Dinsdag werd bekend dat waarnemend burgemeester Arco Hofland opstapt vanwege de verharde verhoudingen in de raad, ontstaan door de discussie over de fusie. Doesburg krijgt op korte termijn een nieuwe burgemeester en er komt een onderzoek naar de bestuurlijke situatie in de stad. Helemaal nu burgemeester Arco Hofland is opgestapt. Dit wordt gedaan door een extern bureau.

Volgens locoburgemeester Birgit van Veldhuizen-van Oort laat de hertelling zien dat het handmatig tellen van stemmen mensenwerk is en blijft. “Het is ontzettend vervelend dat dit nu leidt tot wederom een wijziging in de voorlopige uitslag van de verkiezing. We betreuren de verwarring die dit met zich meebrengt.” Volgens haar is met deze hertelling nu iedere twijfel weggenomen.

De definitieve verkiezingsuitslag in Doesburg wordt donderdag vastgesteld in een openbare zitting van het centraal stembureau. Ook in veel andere gemeenten gebeurt dat die dag. De Kieswet schrijft voor dat de officiële uitslagen op zijn vroegst op de achtste dag na de verkiezingen mogen worden vastgesteld. Er zijn ook gemeenten waar de openbare zitting van het centraal stembureau op vrijdag is.