Kamer stemt in met subsidie voor lokale partijen via gemeentefonds

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel om lokale politieke partijen dit jaar subsidie te geven via het gemeentefonds. Het geld was al beschikbaar, maar kon eerder niet worden uitgekeerd omdat de Wet op de politieke partijen nog niet is afgerond.

De VNG reageert positief op het besluit.

Eerlijker speelveld

Volgens de VNG zorgt de subsidie voor meer gelijke kansen. Lokale partijen spelen een belangrijke rol in de gemeentepolitiek, maar kregen tot nu toe geen financiering van het Rijk. Met deze regeling ontstaat een eerlijker speelveld tussen lokale partijen en lokale afdelingen van landelijke partijen, die nu beide ondersteuning krijgen.

Geld al beschikbaar, maar nog niet uitgekeerd

In de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was al 8,15 miljoen euro gereserveerd voor deze subsidie. De uitbetaling bleef echter uit omdat deze was gekoppeld aan de nog niet ingevoerde wet.

De VNG liet daarom onderzoeken of het geld tijdelijk via gemeenten kon worden verstrekt. Dat bleek mogelijk. Vervolgens stelde de organisatie voor om het bedrag via het gemeentefonds beschikbaar te maken. De Tweede Kamer heeft dat voorstel nu goedgekeurd.

Praktische uitvoering

Na goedkeuring van de begroting door de Eerste Kamer volgt overleg met het ministerie. De VNG ontwikkelt een modelregeling en een standaard aanvraagformulier. Gemeenten kunnen deze gebruiken om de subsidie te verstrekken. De uitvoering ligt bij de ambtelijke organisatie; de gemeenteraad en griffie spelen hierin geen rol. Het doel is dat alle gemeenten de regeling op dezelfde manier toepassen.

Pleidooi voor structurele subsidie

De VNG pleit al langer voor structurele financiering van lokale partijen. Zij hebben vaak beperkte middelen, terwijl ze een belangrijke rol spelen in de lokale democratie. Gebrek aan ondersteuning kan de kwaliteit en toegankelijkheid van de lokale politiek onder druk zetten.