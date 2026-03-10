Politieke partijen adverteren nog steeds ondanks verbod

Hoewel Meta in de Europese Unie politieke advertenties op Facebook en Instagram heeft verboden, blijken Nederlandse politieke partijen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart toch volop advertenties te plaatsen.

Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) meldt de NOS. Volgens deskundigen kan dit leiden tot een ongelijk speelveld tussen partijen en mogelijk zelfs risico’s opleveren voor de integriteit van verkiezingen.

UvA-onderzoekers analyseerden handmatig ongeveer 7000 betaalde advertenties die sinds 1 januari op Facebook en Instagram zijn verschenen. Van deze advertenties waren er ruim 500 afkomstig van politieke partijen of kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Gemiddeld bleven deze advertenties bijna een week online. Accounts van politieke partijen zijn vaak duidelijk herkenbaar, bijvoorbeeld door partijlogo’s of expliciete oproepen om te stemmen, maar advertenties worden toch niet altijd door het platform verwijderd.

Platforms zijn verplicht hun eigen regels zorgvuldig toe te passen. Dit roept vragen op over de effectiviteit van Meta’s controlemechanismen. Daarnaast kan het verbod leiden tot een oneerlijke concurrentie tussen politieke partijen. Partijen die manieren vinden om de regels te omzeilen – bijvoorbeeld door advertenties net anders te formuleren – kunnen een groter bereik krijgen dan partijen die zich strikt aan het verbod houden. Daardoor ontstaat een ongelijk speelveld.

Het onderzoek van de UvA is nog gaande en richt zich op advertenties van partijen en kandidaten in dertig gemeenten. Omdat duizenden kandidaten deelnemen aan de verkiezingen, verwachten onderzoekers dat hun bevindingen slechts een deel van het totale aantal politieke advertenties laten zien. Naar verwachting zal het aantal advertenties in de aanloop naar de verkiezingen verder toenemen.

Bron: NOS, 9 maart 2025