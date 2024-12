Datalek bij leverancier van afsprakensysteem Burgerzaken

De gemeenten Amersfoort, Dinkelland en Tubbergen melden een datalek bij een ‘externe leverancier’ van de afdeling Burgerzaken. Het bedrijfsnetwerk van de relatie blijkt te zijn gehackt, waarbij gegevens van duizenden (oud-)inwoners in handen van onbevoegden vielen.

Het gaat om persoonlijke gegevens die mensen achterlieten voor een afspraak bij Burgerzaken. De gedownloade dataset bevat naam, adres, woonplaats, geboortedata, geslacht, e-mailadressen, telefoonnummers, BSN-nummers en de reden voor geplande afspraken bij de gemeente, meldt Amersfoort.

Gegevens versleuteld

Dinkelland en Tubbergen benadrukken dat hun datalek géén woonadressen of BSN-nummers bevat, en dat de gegevens bovendien extra beveiligd waren. ‘De gegevens waren versleuteld, maar we kunnen niet uitsluiten dat iemand alsnog bij de gegevens kan. Daarom vinden we het belangrijk transparant te zijn over wat er is gebeurd en wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn.’

Onbekend is nog of de datalekken plaatsvonden bij dezelfde leverancier, maar daar lijkt het op. Zo kwamen de Twentse gemeenten met een gelijkluidende verklaring, waarin ze melden dat het lek bij hen op dezelfde dag, 30 oktober, bekend werd. De mededeling van Amersfoort volgde een dag later en omschrijft eenzelfde soort incident, eveneens met de afspraakgegevens van Burgerzaken.

Verhuisde personen

Getroffen inwoners in de gemeenten ontvingen inmiddels een brief. Oud-inwoners van Amersfoort die in de tussentijd verhuisden, worden nog achterhaald om hen ook te informeren. Die laatste groep omvat bijna 3000 verhuisde personen, op een totaal van ruim 7000 mensen van wie het BSN-nummer door het Amersfoortse lek op straat kwam te liggen.

‘De kans dat er misbruik van jouw gegevens wordt gemaakt, is klein, maar wel aanwezig,’ legt Amersfoort uit. ‘De leverancier heeft direct na het ontdekken van het beveiligingsincident maatregelen genomen. Hierdoor hebben onbevoegden geen toegang meer tot het systeem. De leverancier houdt haar netwerk dag en nacht in de gaten om er zeker van te zijn dat derden geen toegang proberen te krijgen.’

Incident onderzocht

Dinkelland en Tubbergen verklaren: ‘De Informatiebeveiligingsdienst (IBD), die gemeenten ondersteunt bij dergelijke incidenten, is ingeschakeld om dit incident te analyseren en te adviseren. We onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren en nemen lessen uit dit incident mee om de beveiliging van gegevens verder te versterken.’