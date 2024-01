Leegstand winkelpanden neemt toe

De leegstand van winkelpanden is in het laatste kwartaal van 2023 opgelopen. In 2022 lag de winkelleegstand nog op het laagste niveau in 10 jaar. Dat schrijft Locatus, die gemeenten waarschuwt voor de toenemende leegstand van winkels.

Ondanks een golf aan faillissementen van grote retailketens bleef de leegstand van winkelpanden volgens dataverzamelaar Locatus in 2023 lang stabiel en lag op 6 procent van het aantal winkelpanden. Pas in het laatste kwartaal liep dit licht op naar 6,2 procent.

Sterke afname aantal retailers

Volgens het bedrijf is de voornaamste reden van de leegstandsstijging een sterke afname van het aantal actieve retailers. Dit aantal daalde dit aantal met bijna 3.000 ondernemers (van 199.325 actieve retailers naar 196.374). De daling was vooral te zien in de detailhandel: hier nam het aantal ondernemers met ruim 2.000 af. Ook het aantal horecaondernemers daalde. Na jaren van stijging was er in 2022 een eerste kleine daling van het aantal horecaondernemingen zichtbaar, in 2023 zette deze daling verder door.

Faillissementen

In 2023 gingen 10 grote retailketens failliet, waaronder BCC en Scotch & Soda. Toch zorgen faillissementen ‘maar zeer beperkt voor de afname van actieve retailers’. Volgens Locatus is meer dan de helft van de ondernemingen om een andere reden dan faillissement gestopt. Vaak wordt een slecht lopende onderneming al stopgezet voor het tot een faillissement komt. Ook is de gemiddelde leeftijd van retailers relatief hoog en hebben zij vaak geen bedrijfsopvolger. ‘Veel ondernemers stoppen dus omdat zij op een leeftijd zijn gekomen om van hun pensioen te gaan genieten.’

Leegstand op komst

Volgens Locatus zijn er op dit moment zo’n 150.000 zelfstandige retailondernemers. ‘Daarvan zijn er naar schatting 90.000 ouder dan 55 jaar en bij 45.000 ondernemingen kan de opvolging een probleem worden. Dit betekent dat tussen nu en 15 jaar nog veel meer ondernemingen zullen stoppen, met toenemende leegstand tot gevolg. Hier ligt een opgave om winkelruimte te transformeren in bijvoorbeeld woningen of kantoorruimte. Voor gemeenten, centrummanagers en winkelcentrumeigenaren dus een belangrijk gegeven om rekening mee te houden.’