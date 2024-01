Ruim 80 procent gemeenten voorziet tekort in 2026 en 2027

Van de 342 gemeenten presenteren er circa 280 voor 2026 en 2027 een negatief resultaat in hun meerjarenbegroting. ‘Dit laat zien dat de financiële korting geen fictief probleem is’. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op basis van onderzoek van BDO Accountants & Adviseurs.

BDO presenteert op 23 januari de jaarlijkse benchmark van gemeenten, waarover dan ook meer op Gemeente.nu. Bekend is al wel dat ruim 80 procent van de gemeenten voor 2026 en 2027 een tekort voorziet in de begroting. Dat is volgens de VNG het effect van de korting vanaf dan op het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten.

De gemeentekoepel gaf afgelopen juli het ongebruikelijke advies om in de begroting vanaf 2026 duidelijk de financiële tekorten te laten zien. ‘Zo kunnen de lokale overheden aan het Rijk aantonen dat er niet genoeg geld is om hun taken uit te voeren.’

Kwalitatieve analyse

Op verzoek van de VNG voerde BDO een kwalitatieve analyse uit, door met een aantal gemeenten te spreken over de totstandkoming en presentatie van de meerjarenbegroting. Uit die analyse blijkt dat de overige 20 procent van de gemeenten, al dan niet cosmetisch, een nipt sluitende begroting aanleverde voor 2026 en 2027. Verder is er terughoudendheid met het opnemen van geplande investeringen, zoals voor onderwijshuisvesting, omdat structurele dekking ontbreekt. Daardoor zou het tekort nog verder oplopen.

Geen eenduidig totaalbedrag

Gemeenten gaan zeer verschillend om met het begrotingssaldo, vooral bij mutaties van de reserves, zo valt op. Ook wordt anders omgegaan met bijvoorbeeld de accreskorting, of met een maximaal tekort door toe te rekenen naar het schrappen van de opschalingskorting. Door deze verschillen in werkwijze is er geen eenduidig totaalbedrag af te leiden uit het onderzoek.

Zwaar weer voorspeld

Elk jaar in januari brengt BDO Accountants & Adviseurs de benchmark van gemeenten naar buiten, met de begrotingsresultaten. Het rapport van 2023 liet al zien dat er zwaar weer op komst is en dat meer dan de helft van de gemeenten aankoerst op een tekort in 2026. Ook politiek Den Haag erkent dat vanaf dat jaar de taken die decentrale overheden moeten uitvoeren en het geld dat ze ervoor krijgen niet in balans zijn.