‘Maak financiële tekorten zichtbaar in begroting’

‘Laat in de begroting vanaf 2026 duidelijk de financiële tekorten zien’. Dit ongebruikelijke advies geeft de VNG aan gemeenten. Zo kunnen de lokale overheden aan het Rijk aantonen dat er niet genoeg geld is om hun taken uit te voeren.

Gemeenten krijgen het advies om voor 2024 en 2025, van de meerjarenraming 2025-2027, een sluitende begroting te presenteren. Bij de meerjarenramingen voor 2026 en 2027 is het advies om de lasten in beeld te brengen in de vorm van een realistische begroting.

‘Baseer deze op het huidige takenpakket, de noodzakelijke investeringen, de inflatie, de stijgende rente, de ambities uit uw coalitieakkoord en geschatte mee- en tegenvallers,’ alfdus de VNG. ‘Naar verwachting zullen de meerjarenramingen 2026 en 2027 dan duidelijk tekorten aangeven.’

Uitzonderlijk

Het advies is ongebruikelijk en uitzonderlijk, schrijft VNG-directeur Leonard Geluk in een brief aan de leden. ‘Het presenteren van een niet-sluitende meerjarenraming past eigenlijk niet in het voor gemeenten gebruikelijke degelijke financieel beleid,’ aldus Geluk. ‘Het is echter een uitzonderlijke situatie waarin gemeenten zich nu bevinden.’

Gevolgen

Door een niet-sluitende begroting te maken, kunnen gemeenten ‘de gevolgen van de keuzes van het kabinet te laten zien’. Ook wil de VNG zo voorkomen dat er meer bezuinigingen in gang worden gezet. Volgens de Voorjaarsnota is er vanaf 2026 structureel 3 miljard euro minder beschikbaar voor de decentrale overheden.

Duidelijkheid

Het merendeel van de gemeenten krijgt met structurele begrotingstekorten te maken in 2026. Vooral op het gebied van het dragen van de eigen lasten en het hebben van een buffer om tegenvallers op te vangen. De VNG wil dat er vóór de Miljoenennota duidelijkheid is over de gevolgen van de bezuinigingen.