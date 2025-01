Geld en plan voor landelijke aanpak funderingsproblematiek

Het kabinet wil woningeigenaren ondersteunen om problemen met de fundering van hun huis te herstellen of voorkomen. Minister Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening stelt 56 miljoen euro beschikbaar en komt met een plan van aanpak. Haar ministerie kijkt met gemeenten of de funderingsopgave te koppelen is met de structurele verbetering van leefbaarheid en veiligheid.

De directe aanleiding om de funderingsproblematiek aan te pakken, is het advies Goed gefundeerd van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) uit februari 2024. De conclusie is dat schade aan de fundering van woningen en gebouwen steeds vaker voorkomt, door veroudering, bodemdaling en het veranderende klimaat.

Grote maatschappelijke impact

Zo’n 425.000 gebouwen hebben nu al te maken met matige of ernstige funderingsschade. Of krijgen hier in de komende 10 jaar naar verwachting mee te maken. De maatschappelijke, sociale en financiële impact van deze schadegevallen is groot, aldus de Rli. Het adviesorgaan komt daarom met aanbevelingen. Die moeten het Rijk helpen een nationale aanpak voor de funderingsproblematiek op te stellen, ‘die uitvoerbaar en rechtvaardig is’.

Eerste stappen

Over het Rli-advies werd vorig jaar juni onder meer een motie van Kamerlid Paternotte (D66) aangenomen. Daarin verzoekt hij de regering snel met de aanpak aan de slag te gaan. Het kabinet heeft daar gehoor aan gegeven, zo blijkt uit de voortgangsbrief Nationale aanpak funderingsproblematiek van december vorig jaar. In deze brief licht Keijzer de eerste stappen toe.

Betere informatievoorziening

Het kabinet zet eerst in op verbetering van de informatievoorziening. ‘De eigenaar van een woning of een gebouw is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan zijn woning en daarmee ook voor onderhoud aan de fundering. Veel eigenaren weten echter niet welke fundering ze hebben, wat de staat van hun fundering is en welk risico zij lopen op mogelijke schade in de toekomst’, zo staat in de Kamerbrief.

Data hierover zijn wel beschikbaar, maar in bezit van veel verschillende partijen en niet toegankelijk voor alle gebouweigenaren en aanstaande huizenkopers.

Brede ondersteuning

Verder wil het kabinet woningeigenaren ondersteunen met onderzoek, advies en begeleiding. Dat start in enkele gebieden waar nu al urgente funderingsproblemen zijn. Een van de onderdelen van deze tweede stap uit het plan van aanpak is het opzetten van een landelijk informatiepunt en het stimuleren van regionale en lokale funderingsloketten. Daar kunnen gebouweigenaren met funderingsproblemen terecht voor informatie en advies.

Om deze eerste 2 stappen financieel te ondersteunen is voor de komende 4 jaar een bedrag van 56 miljoen euro vrijgemaakt.

Fonds Duurzaam Funderingsherstel

De derde stap is dat het kabinet de mogelijkheden wil verbreden om geld te lenen voor herstel van de fundering. Dat moet onder meer gebeuren door uitbreiding van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF). Dit fonds is opgericht voor woningeigenaren die geen lening kunnen krijgen voor funderingsherstel via de reguliere hypotheekmarkt.

Het FDF biedt een hypothecaire lening met aangepaste voorwaarden, zoals betalen naar draagkracht, om het financieel mogelijk te maken de fundering te herstellen. Niet iedereen kan nu echter van het fonds gebruikmaken. Op dit moment zijn slechts 7 gemeenten aangesloten. Het ministerie van VRO, het bestuur van het FDF en de fondsbeheerder SVn werken de komende maanden – in overleg met gemeenten, banken en verzekeraars – een nieuwe, landelijke opzet uit. Streven is het vernieuwde FDF op 1 juli 2025 in werking te laten treden.

Uitwerking plannen

In de verdere uitwerking verkent het kabinet verschillende scenario’s voor een meerjarige aanpak, zo laat minister Keijzer nog weten. Hiervoor stelt het kabinet in samenwerking met medeoverheden, gebouweigenaren en de financiële- en bouwsector een advies op. Ook wordt besproken hoe funderingsherstelbedrijven kunnen innoveren en opschalen. Dit is volgens de minister nodig omdat zij nu niet voldoende capaciteit hebben om bij een toenemende vraag het herstel uit te voeren.

Leefbaarheid en veiligheid

Ook is in sommige gebieden de funderingsproblematiek zo groot dat een collectieve aanpak doeltreffender en doelmatiger is dan een individuele. Zeker in buurten en wijken met een stapeling van opgaven ‘is een samenhangende collectieve aanpak nodig om de woningeigenaren perspectief te kunnen bieden’.

Het ministerie bekijkt of en hoe de funderingsopgave te koppelen is met de structurele verbetering van leefbaarheid en veiligheid. Daar waar sprake is van funderingsschade in zogenaamde focusgebieden wordt samengewerkt met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV).