Utrechtse verhuispremie voor kleiner wonen is op

Er is goed gebruikgemaakt van de verhuispremie in de gemeente Utrecht, voor wie wil verhuizen van een grote sociale huurwoning naar een kleinere of naar een seniorenwoning. De pot met 250.000 euro is namelijk op. Zo’n 60 huishoudens hebben er gebruikt van gemaakt.

Utrecht stelde de verhuispremie afgelopen herfst in bij wijze van pilot. De regeling was bedoeld om doorstroming te creëren. Om bewoners met een relatief grote woning te verleiden te verhuizen naar een beter passende, kleinere woning en zo ruimte te creëren voor grotere huishoudens.

Wie wil verhuizen van een grote sociale huurwoning naar een kleinere sociale huurwoning of seniorenwoning kon aanspraak maken op een bedrag tussen de 3000 euro en 5000 euro. Het geld kon overal voor worden ingezet: van het huren van een bus tot het kopen van nieuwe gordijnen.

Passend wonen

In totaal heeft de gemeente 250.000 euro verdeeld. Volgens wethouder Dennis de Vries van Wonen is de doorstroming met de premie op gang gebracht. ‘Met dit bedrag hebben we onder de streep veel mensen aan een nieuwe woning kunnen helpen. In de woningen die zij achterlieten konden mensen die behoefte hadden aan een groter huis gaan wonen, waarmee zij óók weer plaats maakten voor nieuwe bewoners. De premie heeft ervoor gezorgd dat meer mensen passend wonen.’

Woningvoorraad beter benutten

Hoewel de verhuispremie effect had is er vooralsnog geen budget beschikbaar om de maatregel door te zetten. Het is een van de Utrechtse maatregelen om de bestaande woningvoorraad beter te benutten. Zo was er ook een voorrangsregel in de toewijzing van woningen voor 65-plussers.

Verhuisvoordeel

Het CBS becijferde vorig jaar overigens dat er 3,3 miljoen mensen alleen wonen, bijna 1 op de 5. Oudere alleenwonenden hebben vaak relatief grote woningen. Verschillende gemeenten zetten voor deze groep daarom in op doorstroom, zodat die woningen beschikbaar komen voor meerpersoonshuishoudens.

Zo werken bijvoorbeeld 7 gemeenten in Zaanstreek-Waterland en 8 woningcorporaties samen om 55-plussers te helpen bij het verhuizen naar een andere woning met de regeling 55+ Verhuisvoordeel. Deze groep inwoners krijgt vanaf deze maand voorrang op geselecteerde, gelijkvloerse sociale huurwoningen. Ze krijgen een verhuissubsidie van 1000 euro óf ze kunnen gebruikmaken van een Klussendienst die hen 10 uur helpt met klusjes. Als de netto huur van de nieuwe woning hoger uitvalt dan die van hun huidige huis, kunnen huurders bovendien 3 jaar lang huurkorting ontvangen. Eerder was er al een regeling voor 65-plussers, maar de leeftijdsgrens gaat dus omlaag.