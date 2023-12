34 miljoen euro voor woningen voor aandachtsgroepen

In totaal ontvangen 66 gemeenten samen ruim 34 miljoen euro om versneld extra woningen te realiseren voor mensen die bijzondere aandacht behoeven. Denk aan daklozen, statushouders en studenten.

Het gaat om een bijdrage uit de Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) 2023 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Het ministerie stelt met deze uitkering budget beschikbaar om het woningaanbod voor de zogenoemde aandachtsgroepen versneld te realiseren.

Bepaalde groepen mensen hebben namelijk minder kans op het vinden van passende woonruimte. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die dak- en thuisloos dreigen te worden, mensen met een medische of sociale noodzaak of remigranten met de Nederlandse nationaliteit die na terugkeer naar Nederland geen huis hebben.

Woningen realiseren

Het is de vierde keer dat deze regeling uitkeert. In totaal hebben 66 gemeenten in heel Nederland voor 97 projecten nu een uitkering ontvangen. Dit is goed voor de realisatie van 1432 permanente woonruimten en 2933 flexwoningen. Het gaat om woonruimte voor arbeidsmigranten, dak- en thuisloze mensen, inwoners tot en vanaf 27 jaar die uitstromen uit een intramurale instelling, statushouders, uitwonende studenten, woonwagenbewoners, mensen met een sociale urgentie, mensen met een medische urgentie en Oekraïense ontheemden.

Een thuis voor iedereen

De regeling voor huisvesting van aandachtsgroepen behoort tot het programma Een thuis voor iedereen van het ministerie van BZK. Hierin werken verschillende ministeries en brancheorganisaties al samen met de grotestedenverbanden G4 en G40 aan huisvesting voor kwetsbare mensen.

Eind vorig jaar werd overigens een centraal informatiepunt voor de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen gelanceerd: ‘Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen’. Het platform ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van het programma. Het nieuwe kennisplatform is een initiatief van het ministerie van BZK samen met Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de VNG en de koepels van woningcorporaties en provincies.