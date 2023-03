Verbod op tijdelijke verhuur in kwetsbare wijken mogelijk

Sinds 1 juli 2016 is het wettelijk mogelijk om tijdelijke contracten voor huurwoningen af te sluiten. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om tijdelijke verhuur te verbieden in kwetsbare wijken, waar de leefbaarheid onder druk staat door de snellere doorstroom van huurders. En de Wet goed verhuurderschap gaat waarschijnlijk op 1 juli in.

Het wetsvoorstel Lokaal verbod tijdelijke verhuur is deze week in consultatie is gegaan. Om de doorstroom te bevorderen en het aantal huurwoningen te vergroten, werd het met de Wet doorstroming huurmarkt 2015 mogelijk om tijdelijke huurcontracten af te sluiten. In juli 2016 ging deze wet in en werd vijf jaar later geëvalueerd.

Leefbaarheid

Het gebruik van tijdelijke huurcontracten is vooral door particuliere verhuurders in de grote steden de afgelopen jaren sterk toegenomen. Of het aanbod van huurwoningen ook is gestegen door de invoering van de wet, bleek niet direct uit de evaluatie. Vooral grote gemeenten zien dat er meer doorstroom is in bepaalde wijken. Een ongewenst effect daarvan is minder binding met de wijk, waardoor de leefbaarheid in sommige wijken verslechtert.

Aan banden

Om ongewenste effecten tegen te gaan kunnen gemeenten straks lokaal tijdelijke verhuur in kwetsbare wijken te verbieden. Gemeenten maken zelf de afweging of ingrijpen nodig is.

Huurprijsverhogingen als gevolg van tijdelijke contracten worden ook aan banden gelegd door het wetsvoorstel Betaalbare huur. Alle particuliere huurwoningen komen daarmee onder het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel (WWS) te vallen.

1 juli 2023

Om huurders beter te beschermen is er ook nog de Wet goed verhuurderschap die waarschijnlijk op 1 juli dit jaar ingaat. De Eerste Kamer nam op 21 maart het voorstel aan. Het geeft gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen misstanden bij het verhuren van woon- of verblijfsruimten. Op 7 maart stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel en een amendement van Kamerlid van Baarle over de borgsom. Gemeenten kunnen een verhuurvergunning verplichten en zijn ook verantwoordelijk voor de handhaving.