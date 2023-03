Als je deze zomer in het Brabantse Waalre bent en even wilt uitrusten, dan kan dat op een bank bij de herdenkingsboom ‘100 jaar Waalre’. Die bank staat voor het multifunctionele gebouw ‘Huis van Waalre’. En de bank is niet zomaar een bank, het is een kleurrijke ronde bank, gemaakt van afvalplastic door de kinderen van alle basisscholen in Waalre.

In het kader van het 100-jarig bestaan van de gemeente verzamelden de kinderen hiervoor zelf al het plastic. Samen met kunstenaar Kees van den Boogaart hebben zij dit plastic versnipperd, gesmolten en verwerkt tot de bank. Kees is een van de initiatiefnemers van Stichting Sparkling Plastic, een broedplaats in ‘s-Hertogenbosch waar afvalplastic wordt gerecycled tot diverse gebruiksvoorwerpen.

Aan deze bewerking zit een sociale, creatieve en educatieve kant. Het sociale aspect komt onder andere tot uitdrukking in de relatie met de plaatselijke sociale werkplaats, creativiteit is terug te vinden in de te maken voorwerpen.

Educatief

Geen eenmalige gadgets die weer snel uit de belangstelling raken en in het milieu verdwijnen, maar gebruiksvoorwerpen met een lang gebruiksleven. Voorbeelden naast de al genoemde bank zijn tafels, kasten, speeltoestellen, prullenbakken en pergola’s. Voor het educatieve aspect wordt nadrukkelijk de samenwerking met scholen gezocht. In een workshop passeert het hele proces van afvalplastic tot product de revue en wordt inzicht gegeven in hoe recycling van plastic werkt. Zo worden scholieren zich al vroeg bewust om duurzaam om te gaan met hun directe leefomgeving.

Samen met de wijk

Ook in de Bossche wijk Hambaken gingen de bewoners aan de slag met plastic afval. In een jaar tijd werd door hen 200 kilo plastic afval verzameld. In de broedplaats van Sparkling Plastic is dit plastic stapsgewijs verwerkt tot kunstobjecten die samen met de wijkbewoners tot stand zijn gekomen. Er waren bijeenkomsten waarbij de bewoners konden aangeven wat ze mooi vinden en welke kleuren, vormen en onderwerpen ze bij de wijk vinden passen.

Zo krijgt het kunstobject uiteindelijk de identiteit van de wijk, níet alleen omdat het uit afval uit de omgeving bestaat maar ook omdat bewoners betrokken zijn geweest tijdens het hele proces. De kunst is op deze manier een cadeau van buurtbewoners aan de buurt.

Brug van afvalplastic

Met de gemeente ‘s-Hertogenbosch en partners als Avans Hogeschool, Spark Makers Zone en de provincie Noord-Brabant wordt door Sparkling Plastic samengewerkt om een brug van afvalplastic te bouwen. Deze brug komt over een water in een park. Jaarlijks wordt in Noord-Brabant circa 280 kiloton kunststof afgedankt. Hiervan wordt slechts 13 procent gerecycled, de rest wordt verbrand.

Door nieuwe hoogwaardige toepassingen te vinden voor gerecycled plastic willen de betrokken partijen dit percentage flink verhogen. Afvalplastic wordt dan een meer waardevolle grondstof, waardoor gestimuleerd wordt om meer afgedankte kunststoffen te recyclen. Overigens ook de brug zelf moet op termijn weer 100 procent gerecycled kunnen worden.

En, ziet u al mogelijkheden voor uw gemeente?

De auteur schreef het boek ‘Organisaties in transitie’, verzorgt lezingen over de transitie en geluk, en was 8 jaar fractievoorzitter voor GroenLinks in Ede.