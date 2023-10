Inwoners informeren over de komende Omgevingswet

De Omgevingswet betekent een belangrijke verandering voor zowel ambtenaren als inwoners van gemeenten. Een van de cruciale aspecten is het vergroten van de betrokkenheid van inwoners bij besluitvormingsprocessen. Daarom is er een publiekscampagne opgezet om gemeenten te activeren en de participatie van inwoners te stimuleren, die loopt vanaf 2 oktober.

Doel van de campagne is inwoners, initiatiefnemers, bedrijven en medeoverheden attenderen en hen te informeren over de nieuwe manier van werken onder de Omgevingswet. Met extra focus op huiseigenaren en het bedrijfsleven, omdat zij in de toekomst te maken krijgen met bijvoorbeeld het Omgevingsloket. Daar kunnen zij vanaf 1 januari 2024 terecht voor een online vergunningaanvraag of een melding.

Toolkit communicatiemedewerkers

Er is een online campagne voor het grote publiek en het bedrijfsleven en materiaal voor eigen gebruik voor gemeenten, waterschappen en provincies om hun achterban te informeren. Voor communicatiemedewerkers van gemeenten zijn aparte middelen ontwikkeld. Die kunnen zij gebruiken in de communicatie-uitingen naar hun doelgroep. Deze zijn te vinden op de website toolkit Omgevingswet.

Vanwege de Omgevingswet veranderen op 1 januari 2024 de regels waaraan een vergunningaanvraag moet voldoen. Wil je gebruikmaken van de huidige regels? Dan moet je rekening houden met het moment van indienen en met het type aanvraag. Meer info: https://t.co/wpSbiW7bFE pic.twitter.com/k5hfoxA0I5 — Gemeente Heerlen (@gemeenteheerlen) September 28, 2023

1 januari 2024

Na vijf keer uitstel van de grootse wetgevings- en ICT-operatie gaf de Eerste Kamer in maart groen licht voor de in 2016 aangenomen Omgevingswet. De wet treedt op 1 januari 2024 in werking. Gemeenten ervaren nog ‘serieuze problemen’ die de voorbereiding belemmeren. Veruit het grootste knelpunt is een gebrek aan gekwalificeerd personeel. Ook ontbreekt kennis en ervaring, vooral bij het maken van plan- en toepasbare regels.