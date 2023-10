Gemeenten terughoudend in hijsen Israëlische vlag

Gemeenten tonen zich terughoudend bij het hijsen van de Isräelische vlag uit solidariteit met de slachtoffers van de recente aanval van Hamas. Ze kiezen voor de vredesvlag of laten vlagvertoon achterwege.

Het kabinet besloot direct tot het hijsen van de Israëlische vlag na de onverwachte aanval van Hamas op Israël afgelopen weekend, waarbij ook grote aantallen onschuldige burgerslachtoffers vielen. Een landelijke vlaginstructie ontbreekt echter. Het is aan gemeenten en provincies zelf daar over te beslissen. Al snel bleek dat het hijsen van de Israëlische vlag voor gemeenten minder vanzelfsprekend is dan bijvoorbeeld de Oekraïnse vlag in de oorlog met Rusland of die van Marokko na de verwoestende aardbeving kortgeleden.

Een rondgang van het ANP langs ruim honderd gemeenten laat zien dat dorpen en steden nu veelal voor een alternatief kiezen. Uit bijbehorende summiere persverklaringen valt op te maken dat ze vooral geen partij willen kiezen in dit gewapende Midden-Oostenconflict. Een aantal gemeenten hijst wel de Israëlische vlag, zoals Noardeast Fryslân.

Dilemma

Het dilemma laat zich goed zien in Amsterdam. Maandag hees de gemeente de Israëlische vlag als enige van de 15 grootste steden. Dat deed de gemeente volgens burgemeester Femke Halsema ‘uit afschuw over het brute geweld van Hamas tegen onschuldige burgers en als steunbetuiging aan de Israëlische bevolking’. Na 24 uur heeft de vlag op het Amsterdamse stadhuis plaatsgemaakt voor de zogenoemde vredesvlag, die blauw is met daarop een afbeelding van een witte duif. ‘Deze vlag is een steunbetuiging aan alle onschuldige slachtoffers aan Israëlische en Palestijnse zijde, en aan alle Amsterdammers die meeleven of in angst en onzekerheid verkeren,’ schrijft de gemeente op X.

Vredesvlag

Ook andere gemeenten kiezen voor de vredesvlag, waaronder Arnhem, Zoetermeer en Dordrecht. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch hijst dinsdag de vredesvlag in zijn stad. De Gelderse hoofdstad wil medeleven betuigen ‘met alle burgerslachtoffers die deze dagen vielen in Israël en Palestijnse gebieden’. Ook Zoetermeer hangt de vredesvlag dinsdag bij het stadhuis. ‘Opnieuw een land in oorlog, waar onschuldige burgers de dupe van zijn,’ laat de Zuid-Hollandse gemeente weten.

Dordrecht liet de keus op de internationale vredesvlag vallen, een regenboogvlag met het woord pace erop. ‘De recente schokkende gebeurtenissen in Israël raken ook veel Dordtenaren, hun familie en naasten. Deze situatie doet ons beseffen op hoeveel plekken op de wereld onschuldige burgers in een oorlogssituatie zitten,’ aldus de gemeente. Het Gelderse Rheden laat weten: ‘We betreuren de uitbarsting van het geweld en de onschuldige burgers die hiervan het slachtoffer worden. De vredesvlag is bedoeld om te benadrukken hoe belangrijk vrede is.’

‘Polarisatie niet versterken’

Sommige gemeenten kiezen ervoor helemaal geen vlag te hijsen of de eigen gemeentevlag halfstok te hangen. In Rotterdam wilde burgemeester Ahmed Aboutaleb in eerste instantie afzien van vlagvertoon, maar na intern overleg hing Rotterdam de eigen gemeentevlag halfstok ‘voor alle burgerslachtoffers van de recente explosie van geweld tussen Palestijnen en Israëli’s’. In een brief aan de Rotterdamse raad schreef Aboutaleb: ‘Rotterdam is een stad met inwoners uit alle windstreken. Mijn taak is om niets te doen wat de polarisatie in de stad versterkt.’ Ook Utrecht en Zwolle, evenals verschillende andere gemeenten, hingen de gemeentevlag halfstok.