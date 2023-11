Inclusieve gemeente voor inwoners met psychische beperking

Het Trimbos-instituut ontwikkelde een handreiking voor gemeenten om te zorgen dat inwoners met psychische problemen of een verslaving zich welkom voelen en kunnen meedoen in de samenleving. De toolbox bevat adviezen en tips van beleidsmakers en ervaringsdeskundigen.

Ongelijke of onaardige behandeling, geen goede toegang tot activiteiten en voorzieningen, vooroordelen en stigma’s, eenzaamheid en armoede: het zijn voorbeelden van de problemen die inwoners met een psychische beperking kunnen ervaren. Een psychische beperking houdt in dat iemands denken, voelen en handelen zodanig door psychische en of verslavingsproblemen wordt beïnvloed dat hij of zij niet goed kan functioneren in het dagelijkse leven, aldus het Trimbos-instituut.

Inclusieve gemeente voor iedereen

Gemeenten moeten volgens het VN-verdrag handicap een Lokale Inclusie Agenda (LIA) maken waarin staat hoe de gemeente werkt aan een samenleving waarin iedereen meetelt. ‘Een inclusieve gemeente schrijft de Lokale Inclusie Agenda ook voor inwoners met een psychische beperking,’ aldus het Trimbos. Uit onderzoek blijkt ook dat mensen met een psychische beperking zich vaker eenzaam voelen en dat hun kwaliteit van leven minder hoog is dan die van de algemene bevolking. Ook kunnen zij niet altijd makkelijk meedoen in de samenleving. De nieuwe handreiking van het instituut biedt hiervoor handvaten.

Praktische toolbox

Het Trimbos-instituut sprak met beleidsmakers van acht gemeenten en met negen ervaringsdeskundigen. Hun input is verwerkt in de handreiking ‘Bevordering inclusie van inwoners met een psychische beperking, vol praktische informatie. Zo staan er tips in om voorzieningen en activiteiten beter toegankelijk te maken en hoe je initiatieven die zich richten op participatie en inclusie van deze doelgroep ondersteunt. Hoe je sociale toegankelijkheid stimuleert en ervaringsdeskundigen vindt en met hen samenwerkten. En de handreiking maakt professionals en vrijwilligers bewust van de wensen en behoeften van deze doelgroep.