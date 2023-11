Mantelzorgers in het zonnetje: initiatieven en voorbeelden

Op de Dag van de Mantelzorg worden veel mantelzorgers in het zonnetje gezet. Gemeenten en lokale steunpunten organiseren op 10 november verschillende activiteiten, zoals leuke uitstapjes, workshops en ontmoetingen.

Nederland kent zo’n vijf miljoen mantelzorgers, aldus Movisie. Zo’n 35 procent van de 16-plussers geeft wel eens mantelzorg aan een bekende of naaste. Daarvan verlenen ongeveer 825.000 mensen langdurig (langer dan 3 maanden) en intensief (meer dan 8 uur per week) mantelzorg. Gemiddeld bieden mantelzorgers 7,4 uur hulp per week en 5,4 jaar hulp aan naasten. Negen procent van de mantelzorgers geeft aan hierdoor ernstig belast te zijn.

Om hen een blijk van waardering en een steuntje in de rug te geven, is de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg in het leven geroepen. Op deze dag en tijdens de aanloop hier naar toe wordt er op veel plekken iets voor hen georganiseerd.

Uit liefde

Zo is er in de gemeente Moerdijk op 10 november ook extra aandacht voor de mantelzorgers. Zij zijn uitgenodigd voor een informatieve theateravond met ‘de Dames die Raken’ in theater De Schuur in Zevenbergen. Ook zette de gemeente een campagne op met daarbij aandacht voor vier verhalen met het thema ‘uit liefde’. ‘Want mantelzorger ben je vaak uit liefde, maar soms staat die liefde ook even uit. De liefde voor jezelf of de ander. Soms kan dat zwaar vallen of kan het de relatie bemoeilijken,’ zo schrijft de gemeente. Een van de verhalen wordt verteld door Pauline Joosten, wethouder van gemeente Moerdijk en mantelzorger voor haar moeder. De zorg voor haar moeder vindt ze vanzelfsprekend, maar het kost haar ook veel energie, vertelt ze in een van de bijhorende podcasts.

Ontspanning op de agenda

In gemeente Roermond kun je op 10 november als mantelzorger bijvoorbeeld kerstballen maken of een voetmassage krijgen. In Leeuwarden kun je deze dag wandelen met een wandelcoach, genieten van een stoelmassage, meedoen aan stoelyoga of met andere mantelzorgers van gedachten wisselen. Ook staat er een hapje en drankje klaar in de gemeentehal en wordt live muziek verzorgd.

Voorstellingen

Mantelzorgers uit Soest en Baarn kunnen op 10 november een voorstelling van Herman van Veen bezoeken. In de gemeente Lisse vindt de voorstelling De Mantelzorgmonologen plaats. Het is een voorstelling die een kijkje geeft in het leven van verschillende mantelzorgers. Na afloop kunnen ervaringen worden gedeeld met andere mantelzorgers.

Workshops met high tea

In Amsterdam, in stadsdeel West, staan de activiteiten op de Dag van de mantelzorg in het teken van ontspanning. Er worden verschillende gratis activiteiten georganiseerd. Mantelzorgers zijn op deze dag welkom voor een hapje en drankje, massage, dans en workshops. Denk verder aan bingo, stoelendans, henna aanbrengen, hand-, hoofd- en stoelmassages of een creatieve workshop mozaïek maken met aansluitend een high tea.

Wetenschappelijk onderzoek

In de gemeente Meijerstad loopt een wetenschappelijk onderzoek naar mantelzorgers, in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en verschillende lokale organisaties. Samen willen zij antwoord krijgen op de vraag: Hoe zorgen we ervoor dat mantelzorgers in Meierijstad op de been blijven? ‘Dit is niet alleen belangrijk voor het welzijn van de mantelzorger, maar het heeft ook een positief effect op degene aan wie zij zorg geven,’ aldus de gemeente.

Afgelopen oktober vonden er theatervoorstellingen over mantelzorg plaats in lokale theaters. Zo was er de korte voorstelling ‘Mantel Der Liefde’ met theaterscènes over de dagelijkse praktijk van mantelzorgers. Hoe bewaak je bijvoorbeeld je grenzen en hoe ga je om met de bureaucratie waar je mee te maken kan krijgen? Na afloop konden bezoekers in een gespreksgroep doorpraten over mantelzorg, onder begeleiding van de onderzoekers.

Einde van het jaar ontvangen mantelzorgers in de gemeente ook een vragenlijst over wat zij nodig hebben. In het voorjaar van 2024 is het onderzoek naar verwachting afgerond. Daarna gaat de gemeente samen met lokale organisaties aan de slag met de adviezen.

Veel regelwerk

Mantelzorgers zijn naast het zorgen gemiddeld ook 4 uur per week bezig met regeltaken. Vier op de tien mantelzorgers geven aan dat het hen moeite kost om deze taken erbij te doen, zo schreef de landelijke belangenvereniging MantelzorgNL recent nog. Zo moet bijvoorbeeld één op de drie mantelzorgers aantonen dat ze echt thuisverzorger zijn, om in aanmerking te komen voor de mantelzorgwaardering.