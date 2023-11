Mantelzorgers zijn 4 uur per week kwijt aan regelwerk

Mantelzorgers zijn gemiddeld 4 uur per week bezig met regeltaken, 4 op de 10 mantelzorgers geeft aan dat het hen moeite kost om deze taken erbij te doen. Dit blijkt uit de meest recente peiling van het Nationaal Mantelzorgpanel.

De angst voor misbruik of fraude met bijvoorbeeld zorgverlof is zo groot dat dit zorgt voor strenge controle. Dit schrijft de landelijke belangenvereniging MantelzorgNL. Zo moet één op de drie mantelzorgers aantonen dat ze echt thuisverzorger zijn, om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld de mantelzorgwaardering of voor zorgverlof op het werk. ‘Vaak wordt er gevraagd om een schriftelijke verklaring van een arts. Dit terwijl (huis)artsen eenzijdig hebben besloten deze verklaring niet meer af te geven,’ aldus MantelzorgNL. ‘Dat zorgt er in meer dan de helft van de situaties voor dat mantelzorgers op zoek moeten naar een formulier dat niet bestaat.’

Mantelzorgwaardering

Ook om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke mantelzorgwaardering moet veel worden geregeld, zo blijkt uit de peiling. Driekwart moest aantonen mantelzorger te zijn om de mantelzorgwaardering in ontvangst te nemen. Ook voor het regelen van een persoonsgebonden budget (pgb) voor de naaste (29 procent) en zorgverlof op het werk (20 procent) is bewijs van mantelzorgtaken noodzakelijk.

‘Gekmakende bureaucratie’

De organisatie wil het opleggen van onnodige regels en het invullen van talloze formulieren een halt toe roepen. Daarom start het samen met verschillende andere maatschappelijke partijen, zoals Alzheimer Nederland en Patiëntenfederatie Nederland, de petitie ‘Maak mantelzorgers belangrijker dan regels’. Volgens Esther Hendriks, bestuurder bij MantelzorgNL, moeten de 5 miljoen mantelzorgers die Nederland telt juist maximaal worden ondersteund om voor hun naaste te zorgen.

‘Op die manier voorkom je frustratie en overbelasting,’ aldus Hendriks. ‘Zolang mantelzorgers het huis schoonhouden, de steunkousen aantrekken en zorgen voor een dagritme, kunnen mensen zo goed mogelijk thuis blijven wonen. In de praktijk belasten we mantelzorgers echter gemiddeld vier uur in de week met brieven in onbegrijpelijke taal, ingewikkelde regels en bizar veel loketten. Deze gekmakende bureaucratie moet stoppen.’

Dag van de Mantelzorg

De petitie loopt vooruit op de Dag van de Mantelzorg op 10 november. Dan worden veel mantelzorgers in het zonnetje gezet. Gemeenten en lokale steunpunten organiseren verschillende activiteiten, zoals leuke uitjes, workshops en ontmoetingen. In de gemeente Roermond kun je als mantelzorger bijvoorbeeld workshops volgen, zoals kerstballen maken of een voetmassage krijgen. In Leeuwarden kun je wandelen met een wandelcoach, meedoen aan stoelyoga of met andere mantelzorgers van gedachten wisselen.