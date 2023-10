Vragen over bereik en budget van maatschappelijke diensttijd

De Tweede Kamer is te spreken over de maatschappelijke diensttijd (MDT) voor jongeren, bleek uit een debat hierover. Wel vragen Kamerleden zich af of alle jongeren wel worden bereikt, vrezen ze voor administratiedruk voor scholen en blijft er te veel geld van het jaarlijks beschikbare budget over.

Het debat ging over de maatschappelijke diensttijd waarbij jongeren tussen de 12 en 30 jaar oud maximaal een halfjaar aan vrijwilligerswerk doen. Ze worden hiervoor onder meer vanuit het onderwijs en de gemeente benaderd. In 2019 begonnen de eerste experimenten in gemeenten. Inmiddels zijn er circa 500 projecten door het hele land voor MDT.

Kwetsbare jongeren

Verschillende Kamerleden spraken zich uit tijdens het debat. Harmen Krul (CDA) is ‘groot fan’. Volgens Nico Drost (CU) is het ‘geen geheim dat zijn partij zeer positief tegenover MDT staat’. Wel wilde hij van demissionair onderwijsminister Paul weten of ook kwetsbare jongeren worden bereikt. Volgens haar wordt ‘gericht ingespeeld’ door gemeenten op alle groepen jongeren.

Administratiedruk

Ook de VVD ‘juicht toe’ dat dat jongeren al vroeg in hun leven een rol in de maatschappij vervullen. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop sluit zich hierbij aan, maar wel wil hij af van de ‘administratieve rimram’ voor scholen die meedoen met de diensttijd. Ook bij Hülya Kat (D66) bestaat de angst voor extra administratiedruk voor scholen.

Budget

Verder benoemde Kat dat van het jaarlijks beschikbare bedrag van 200 miljoen euro voor MDT in 2022 maar 117 miljoen is opgemaakt. ‘Wanneer is de grens van onderuitputting bereikt?’, vroeg zij zich af. Ook Lisa Westerveld (GroenLinks-PvdA) maakte hiervan een punt. ‘Het is een belangrijk project, maar is het in verhouding niet te duur?’, waarbij zij aanstipte dat jongerenorganisaties veel minder geld krijgen.

Op 26 oktober debatteert de Kamer kort verder over de maatschappelijke diensttijd.