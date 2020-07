Gemeenten verleiden jongeren tot maatschappelijke dienst

In 50 gemeenten organiseren jongeren tussen de 12 en 18 jaar deze zomer maatschappelijke activiteiten via het programma Jeugd Aan Zet. Deelnemers krijgen een cadeaubon, terwijl het ministerie de gelegenheid te baat neemt om jeugd te werven voor een meer langdurige maatschappelijke inzet.

Gemeenten tot 60.000 inwoners doen mee aan het programma Jeugd Aan Zet, dat in samenwerking met het initiatief voor een maatschappelijke diensttijd de projecten organiseert. Gemeenten konden zich tot vorige week aanmelden voor een subsidie van maximaal 10.000 euro per project. De deelnemende jongeren zetten zich tijdens de coronacrisis in voor een ander en elkaar.

‘De activiteiten bieden tegelijkertijd ruimte voor het ontwikkelen van hun eigen talenten en het ontmoeten van anderen. Daarmee kunnen de gemeenten een aanzienlijk deel van hun jeugd een positieve boost geven deze coronazomer,’ aldus het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De afgelopen tijd was niet goed voor de fysieke en psychische gezondheid van jongeren. Ze kampen bijvoorbeeld met eenzaamheid en verveling.

Zwerfafval uit het water halen

De 50 gemeenten bevorderen jongerenparticipatie. Zo kunnen jongeren uit Berkelland lokale organisaties en verenigingen helpen bij verschillende activiteiten die zij deze zomer organiseren, of zelf een idee uitvoeren. In Middelburg gaan jongeren samen met zeeverkenners zwerfafval uit het water halen.

De gemeente West-Betuwe stelt een oude bus beschikbaar die jongeren op mogen knappen en inrichten als ‘Honk op Wielen’. In Stede Broec kunnen jongeren meedenken over lokale vraagstukken en de invulling van corona-proof zomeractiviteiten. De gemeente Leusden maakte samen met de jeugd een opzet voor drie projecten rondom bewegen, ontmoeten en muziek.

Maatschappelijke diensttijd

Jongeren die meedoen aan Jeugd Aan Zet, worden meteen gestimuleerd om door te stromen naar de zogeheten maatschappelijke diensttijd. Dat plan uit het regeerakkoord kreeg nog niet echt de wind in de zeilen, maar staatssecretaris Blokhuis van VWS ziet perspectief: ‘Juist nu jongeren ook de gevolgen van corona voelen, geven gemeenten door Jeugd Aan Zet een positieve boost, en brengen ze tegelijkertijd verschillende groepen mensen in hun gemeente samen. Een win-winsituatie!’

Hij vervolgt: ‘Dat zoveel gemeenten zich aansluiten bij het netwerk van projecten is goed nieuws. Hoe meer plekken, hoe meer jongeren in Nederland kunnen meedoen aan een project dat goed aansluit bij hun wensen.’