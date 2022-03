Waardering voor mantelzorgers staat onder druk

De jaarlijkse waardering van gemeenten voor mantelzorgers, zoals een geldbedrag of cadeaubon, is flink omlaag gegaan. Een op de tien gemeenten geeft zelfs geen mantelzorgwaardering meer.

MantelzorgNL deed onderzoek naar de manier waarop gemeenten in 2021 mantelzorgers waarderen ten opzichte van hun onderzoeksresultaten in 2019. De organisatie verwacht dat de jaarlijkse waardering over tien jaar niet meer bestaat zonder extra inzet van de net gekozen gemeenteraadsleden. ‘Dit is tegenstrijdig in een tijd dat er juist steeds meer op mantelzorgers wordt geleund.’

Geld of cadeaubon

Het is sinds 2015 een taak van gemeenten om waardering uit te spreken naar de inwoners die intensief zorgen voor een ander. Voor die tijd kregen mantelzorgers 200 euro als jaarlijkse waardering. In 2021 waardeert nog maar een derde van de gemeenten hen met een geldbedrag, met een gemiddelde waarde van 114 euro.

Hoewel mantelzorgers zelf het liefst een geldbedrag ontvangen, zo blijkt uit onderzoek, kiest de helft van de gemeenten voor een waardebon of cadeaupas. De gemiddelde waarde hiervan is 61 euro. In zeven procent van de gemeenten wordt alleen een attentie gegeven, zoals een bloemetje of een pakket met lokale producten. De gemiddelde waarde van een dergelijke attentie is 20 euro.

Oproep aan nieuwe gemeenteraadsleden

Een kwart van de mantelzorgers verwacht op dit moment niets meer van de lokale politiek als het gaat om het thema mantelzorg, zo blijkt uit onderzoek van het Nationaal Mantelzorgpanel. Dat baart MantelzorgNL zorgen. Directeur Liesbeth Hoogendijk: ‘Kijkend naar de vergrijzing en de oplopende tekorten in de zorg kunnen gemeenten hier hun ogen niet voor blijven sluiten’.

MantelzorgNL roep daarom de nieuw gekozen gemeenteraadsleden op om binnen de beleidsvrijheid die gemeenten hebben, specifiek de individuele waardering veilig te stellen. En zich daarnaast de komende vier jaar hard te maken voor een goede ondersteuning van mantelzorgers. ‘Anders lopen we het risico dat mantelzorgers het over tien jaar helemaal zonder waardering moeten doen.’