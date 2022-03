Sporthulpmiddelen moeten beter beschikbaar komen

Sporten is goed voor lijf en leden, maar is niet voor iedere inwoner even vanzelfsprekend. Zo kan de beperkte beschikbaarheid van sporthulpmiddelen een drempel vormen voor mensen met een beperking. Een nieuwe handreiking van het Kenniscentrum Sport & Bewegen komt met advies.

Om iedereen die wil sporten en bewegen de kans te bieden dit te doen, is het van belang om de drempels die mensen met een beperking ervaren zoveel mogelijk weg te nemen. De beschikbaarheid en bereikbaarheid van hulpmiddelen is zo’n drempel. Dat schrijft het Kenniscentrum Sport & Bewegen, dat om die reden de Handreiking Sporthulpmiddelen maakte.

Samenwerking in de keten vergroot toegankelijkheid

In de praktijk blijkt het vaak een uitdaging om aan een hulpmiddel zoals sportrolstoel of handbike te komen. Momenteel is al dan niet kunnen sporten of bewegen met een hulpmiddel vaak nog een kwestie van ‘geluk’ of de juiste contacten. Een goede samenwerking in de keten is van belang om toegankelijkheid te bereiken en vergroten, zo schrijft de organisatie. Denk aan samenwerking tussen de (lokale) overheid, verzekeraars, commerciële partijen zoals leveranciers, stimuleringsfondsen en de sporters zelf. ‘Alleen als iedereen in de keten zijn rol pakt en verantwoording neemt, kun je er samen voor zorgen dat mensen met een fysieke beperking geen extra beperking ervaren als het gaat om sporten en bewegen,’ aldus de organisatie.

Sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar

Tijdens het landelijk project ‘Sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar’ werd in opdracht van het ministerie van VWS onderzocht hoe de samenwerking binnen de keten en de organisatie ervan kan worden verbeterd. Verschillende partijen werkten hiervoor samen: Special Heroes Nederland, Kenniscentrum Sport en bewegen, Gehandicaptensport Nederland en de Esther Vergeer Foundation.

De resultaten vormen de basis voor een handreiking met concrete handvatten om de beschikbaarheid en bereikbaarheid van sporthulpmiddelen te verbeteren. De handreiking is bestemd voor onder andere beleidsmedewerkers, Wmo-consulenten, casemanagers en buurtsportcoaches. De uitgave bevat veel gebundelde kennis over het onderwerp en geeft inzicht in de problematiek. Denk aan verbeterpunten bijvoorbeeld over de zichtbaarheid en vindbaarheid van de sporthulpmiddelen, ondersteuning bij een zoektocht en het aanvragen en financiering van de middelen.

Praktijkvoorbeelden

Gemeente.nu schreef eerder over een aantal gemeenten waar gratis hulpmiddelen geleend worden aan mensen met een beperking die willen sporten. In de gemeente Utrecht bijvoorbeeld kunnen inwoners met een fysieke beperking een half jaar lang een gratis sporthulpmiddel lenen, zoals een handbike. Zo wil de gemeente ervoor zorgen dat zij op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met een sport of sportmiddel. En ook Den Haag zet in op een uitleen van sporthulpmiddelen. Inwoners met een fysieke beperking die willen sporten of bewegen kunnen in de Haagse Mobilitheek voorlichting krijgen, zich oriënteren en sporthulpmiddelen lenen en uitproberen. ‘We zagen hiervoor een groeiende behoefte ontstaan.’