Arnhem experimenteert met kostendelersnorm

Steeds meer gemeenten houden proeven met de bijstand. Ook Arnhem experimenteert. Zo telt daar binnenkort de kostendelersnorm voor jongeren niet meer. Ook kunnen inwoners een half jaar gaan samenwonen met volledig behoud van hun bijstandsuitkering.

Gemeente.nu berichtte recent nog dat in de gemeenten Den Haag, Tilburg en Heerlen samenwonen op proef mogelijk wordt, zonder directe gevolgen voor de uitkering die partners genieten. En dat Rotterdam de kostendelersnorm voor jongeren loslaat. Deze gemeenten lopen vooruit op de landelijke wetgeving. Nu volgt ook de gemeente Arnhem.

Samenwonen zonder korting

Ook wie in Arnhem van de bijstand leeft, kan binnenkort samenwonen zonder dat er direct een korting op de uitkering plaatsvindt. Nu betekent samenhokken nog dat de bedragen omlaag gaan, van de norm voor alleenstaanden naar die voor gehuwden. Zodra de nieuwe regels ingaan, waarschijnlijk vanaf juni, volgt de verlaging pas zes maanden na aanvang van het samenwonen.

‘Onzekerheid over de financiële gevolgen van samenwonen blijkt voor mensen een drempel,’ aldus wethouder Martien Louwers. ‘Door de aanpassing van de uitkering uit te stellen, kunnen inwoners aan de nieuwe situatie wennen zonder dat er direct stress is over geld.’

Jongeren niet gezien als kostendeler

Daarnaast worden in de gemeente ook de voorwaarden voor het toepassen van de kostendelersnorm aangepast. Normaal gesproken betekent de norm hoe meer volwassenen in een huis wonen, hoe lager de uitkering per bewoner is. ‘Door de krapte op de woningmarkt wonen jongvolwassenen echter vaak langer bij hun ouders,’ zo schrijft de gemeente. ‘Voor bijstandsgerechtigden met inwonende jongvolwassenen tot 27 jaar, past Arnhem de kostendelersnorm niet langer toe.’

Hoewel de lokale versoepeling nog in werking moet treden, gaat het college nu al flexibel om met de norm. ‘Bij dreigende dakloosheid onder jongeren wordt de norm bijvoorbeeld niet toegepast.’

Tijdelijke opvang toegestaan

Ook bij inwoners die tijdelijk iemand thuis opvangen, wil het college niet langer de kostendelersnorm opleggen. Hierbij omschrijft de gemeente verschillende situaties. Het kan bijvoorbeeld gaan om onderdak voor een vluchteling of het in huis nemen van een familielid of kennis, die bijvoorbeeld na ziekenhuisopname of door een crisis even niet in staat is om zelfstandig te wonen. Of om iemand die in verband met een echtscheiding wacht op de toewijzing van een eigen huis. Hoe de regels er in deze situaties precies uitzien, en voor hoe lang de kostendelersnorm niet geldt, wordt nog uitgewerkt.

Nieuwe beleidsregels

De nieuwe regels voor de kostendelersnorm en de proef met het samenwonen volgen op een motie die de gemeenteraad hier eind vorig jaar voor indiende. De gemeente werkt de nieuwe beleidsregels momenteel uit.