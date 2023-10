Dumping lachgascilinders bij afval: hoe te handelen

Steeds meer gemeenten zien het aantal illegale dumpingen van lachgascilinders in de openbare ruimte en bij het restafval flink stijgen. Omdat dit tot gevaarlijke situaties kan leiden, ontwikkelde het Rijk een toolkit met informatie voor gemeenten en milieustraten.

De Wet milieubeheer verplicht gemeenten tot het inzamelen van huishoudelijk afval. Tot 2023 kwamen er weinig (chemische) lachgascilinders bij dit afval terecht, maar dat is veranderd sinds begin dit jaar lachgas voor recreatief gebruik onder de Opiumwet valt. Vanaf die tijd worden er steeds meer lachgascilinders in de openbare ruimte en bij het restafval gedumpt. Dit meldt het programma VANG – Huishoudelijk afval, dat gemeenten helpt om stappen te zetten naar een circulaire economie.

Openbaar dumpen levert gevaar op

De dump van lachgascilinders kan leiden tot gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld als deze ontploffen in vuilniswagens, afvalcontainers en verbrandingsovens. Het kan onveilig zijn voor medewerkers, maar het zorgt ook voor schade aan vrachtwagens en installaties. Gemeenten zien in toenemende mate lege cilinders op plekken waar ze niet horen. Zo schrijft de gemeente Baarn: ‘Omdat het gebruik van lachgas nu illegaal is en er geen statiegeldsysteem op de cilinders meer is toegestaan, vinden we deze nu regelmatig terug in het zwerfafval en in (rest)afvalstromen.’

Baarn roept daarom op lachgascilinders niet in het restafval te gooien maar in te leveren bij het recyclingstation. Zo worden deze cilinders na inname op een veilige manier verwerkt. Ook de gemeente IJsselstein vraagt inwoners om de cilinders naar het klein chemisch afval op het recyclingstation te brengen.

Ook in Groningen kunnen lege lachgascilinders sinds kort worden ingeleverd bij de gemeentelijke afvalbrengstations. Tot die maatregel is besloten, omdat er de laatste maanden gascilinders in het gewone huisvuil zijn aangetroffen.

Handige toolkit

Het Rijk heeft nu een toolkit met informatie over lachgasafval samengesteld, zodat gemeenten en milieustraten precies weten hoe ze moeten handelen. In de toolkit zitten verschillende informatiebladen, bijvoorbeeld over de beleidsinstrumenten die je kunt inzetten om lachgascilinders uit de openbare ruimte en het restafval te weren. Verder is er informatie over relevante wetten en regels te vinden. En er is een overzicht van veelgestelde vragen van gemeenten en het antwoord hierop.

Inleverpremie werkt (te) goed

In Amsterdam is recent – in overleg met afvalverwerker AEB – een inleverpremie ingesteld van 10 euro voor wie een lachgascilinder komt brengen. In vijf dagen tijd werden er bijna 1500 lege lachgascilinders ingeleverd. Wegens de drukte bij het inleverpunt werd de premie verlaagd van 10 naar 5 euro. De animo voor de inleveractie was zo groot dat de afvalverwerker geïnteresseerden buiten de regio Amsterdam wil ontmoedigen met deze lagere beloning.