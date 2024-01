Arnhem monitort het groen in de wijken

Arnhem start met de zogenoemde 3-30-300-regel om wijken en buurten te vergroenen. Met de regel wil de gemeente monitoren welke buurten aan de groennorm voldoen en waar nog een slag te slaan is. Uit een analyse blijkt dat er nog knelpunten zijn.

De 3-30-300-regel houdt in dat je vanuit elke woning 3 bomen ziet, 30 procent van de buurt schaduw van bomen heeft en binnen 300 meter van elke plek een parkje is. Dat is belangrijk in de strijd tegen klimaatverandering en extreme weersomstandigheden. Buurten hebben bijvoorbeeld in een periode van uitzonderlijke hitte voldoende bomen nodig om te zorgen voor verkoeling. Stedelijk groen heeft daarnaast ook op invloed op het welzijn van inwoners en is van esthetische en ecologische waarde.

De regel is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek en verschillende gemeenten gebruiken het instrument intussen als uitgangspunt voor vergroening.

Knelpunten

Aan de hand van verschillende data, waaronder luchtfoto’s, is bepaald of de Arnhemse wijken en buurten aan de groennorm voldoen. Hoewel het op veel plekken goed gaat, zijn ook verschillende knelpunten in kaart gebracht. Die zijn er met name op het gebied van bomen. ‘Soms is de oorzaak dat er te weinig bomen staan (slechte score op de 3-regel), soms staan er wel voldoende bomen maar zijn ze nog heel jong, is er gekozen voor een kleine soort of zijn de groeiomstandigheden onvoldoende,’ zo schrijft het college in een raadsbrief. ‘De gemeente werkt met de strategie voor klimaatadaptatie en het bomenplan al aan het wegnemen van deze knelpunten. De analyse van de 3-30-300-regel gaan we gebruiken om scherper te prioriteren bij de middelen die hiervoor beschikbaar zijn gesteld.’

Hoge prioriteit

De resultaten worden voor verschillende projecten, zoals gebiedsontwikkelingen, projecten openbare ruimte en mobiliteit en wijkgroenagenda’s, gebruikt om te bepalen hoeveel extra groen er in het gebied moet worden aangeplant. Ook zijn er plekken die nog niet voldoende scoren als het gaat om een park, speeltuin of ander stuk groen op korte afstand. ‘Het gaat dan vooral om de woonwijk en bedrijventerrein het Broek en Kronenburg en de directe omgeving daarvan. Hier zijn onvoldoende groenvoorzieningen op korte afstand aanwezig. Dit betekent dat de bewoners (en dus ook de kwetsbare bewoners en kinderen) veel moeite moeten doen om in een groene omgeving te kunnen ontspannen.’

Gebruiksmogelijkheden van groen

In gebieden die wel al voldoen aan de regel kijkt de gemeente de komende tijd kritisch naar de gebruiksmogelijkheden en de kwaliteit van het groen, zoals biodiversiteit. ’Nodigt het aanwezige groen bijvoorbeeld voldoende uit voor sporten, recreëren en spelen? Als dit niet het geval is, zullen we inzetten op het verbeteren van de kwaliteit van het bestaande groen,’ aldus de gemeente. De aanpassingen zullen plaatsvinden in overleg met en soms op initiatief van de bewoners.