We werken aan een gebiedsvisie. Het is een heel project: de wethouders moeten aan de bak, raadsleden moeten meedoen en er zullen ook nog contacten zijn met mensen met belangen in dat stuk gemeente. De grote spelers dan, niet ‘de kleintjes’, de inwoners, ‘daar kunnen we niet aan beginnen’. Niet mijn woorden.

Er was, nog voor corona, wel een burgerparticipatietraject. Bij de presentatie van de resultaten aan de deelnemers kwam toen duidelijk naar voren dat men natuur en landschap in dat gebied als belangrijkste factor ziet. Daarbinnen zijn wat ontwikkelingen mogelijk, maar er werd niet gesproken over woningbouw. Bovendien heeft het gebied sinds kort ook de aandacht van de regiodeal, vertaald in 1,5 miljoen euro voor landschapsontwikkeling met de nadruk op natuur.

Visie

En nu maken we dus eerst een visie.

Bij een visie denk ik altijd dat je ver kijkt. Je wil ergens heen. Je wil iets bereiken. Ik meende dat je hier versterking van natuur en landschap als uitgangspunt moet nemen en niet de mogelijke ontwikkelingen. Dus toen iemand zei: ‘We kunnen daar dingen gaan ontwikkelen, maar we moeten wel rekening houden met natuur en landschap,’ merkte ik op dat je andersom moet denken. Ze begrepen me niet. Pas toen ik naar huis fietste zag ik in hoe ik het beter had kunnen uitleggen.

Kinderboekenwinkel

Ik moet het vergelijken, bedacht ik, met het inrichten van een kinderboekwinkel, want daar heb ik verstand van. Noem dan wat in de gebiedsvisie ‘ontwikkelingen’ heet ‘boeken’ en ‘natuur en landschap’ ‘mensen van 0 tot 18 jaar’.

Je kunt beginnen met bekijken welke boeken je kunt inkopen en waar je die wil neerzetten, maar dan is de kans groot dat je het overzicht kwijtraakt en het een rommeltje wordt. Je kunt daarom beter eerst uitgaan van mensen van 0 tot 18 jaar.

Behoeften

Je denkt na over de behoeften van die doelgroep en de verschillende stadia in (lees)ontwikkeling daarbinnen. Wat maakt een winkel voor zo’n gevarieerde groep aantrekkelijk qua inrichting, een peuter reageert immers op andere dingen dan een puber? Wat hebben jonge mensen nodig om goede lezers te worden? Welke mate van literaire kwaliteit wil je leveren? Dat soort zaken.

Criteria

Pas als je alles voor jezelf op een rijtje hebt, ga je het boekenaanbod bekijken, een selectie maken en bedenken op welke plek de titels die je kiest het best tot hun recht komen. De criteria dienen zich dan vanzelf aan. Genre is daarbij belangrijk, maar ook leeftijd, vormgeving, leesniveau en zelfs de maat kan een rol spelen. Het betekent niet dat je dan alleen maar kinderboeken inkoopt. Maar de boeken voor volwassenen die je neerzet, moeten passen binnen de doelstelling die je voor ogen hebt: een volwaardige boekwinkel voor 0- tot 18-jarigen.

Vertalen

Als ik die manier van denken weer vertaal naar onze gebiedsvisie, dan neem je de essentie van het gebied, natuur en landschap, als uitgangspunt. Je bedenkt wat dat vraagt en gaat daarna pas bepalen wat aan ontwikkelingen nodig of mogelijk is, en aan welke eisen die moeten voldoen.

Belangrijk is wel dat je weet met welke intentie de visie wordt gevraagd. Oftewel, wil men een goede boekwinkel, of probeert eigenlijk één uitgever zijn boeken te verkopen?

Hanneke Koene is gemeenteraadslid en lijsttrekker van lokale partij ODE in Eijsden-Margraten en blogt geregeld voor deze site.