Steenbreektrofee 2023 voor buurttuinen

De winnaars van de zevende editie van de Steenbreektrofee voor een project dat verstening in een gemeente tegengaat, zijn bekend. De eer gaat dit jaar naar De Le Roy tuin in Heerenveen en de Tuin van de Afrikaanderwijk in Rotterdam. Deze buurttuinen werden gekozen uit de ingezonden projecten binnen de bij Stichting Steenbreek aangesloten gemeenten.

Dit maakte juryvoorzitter Margot Ribberink 11 oktober tijdens de Nationale Groendag in Arnhem bekend. ‘Het grote aantal inzendingen ter verbetering van biodiversiteit viel dit jaar echt op,’ zo vertelde Ribberink eerder al aan Gemeente.nu toen de nominaties bekend werden. ‘De gemene deler van de inzendingen dit jaar is ‘goed groen.’

De urgentie van meer groen begint in steeds meer lagen van de samenleving door te dringen, volgens Ribberink. ‘De jury was dan ook blij verrast met nieuwkomers als een Vereniging van Eigenaren en een woningbouwcorporatie. De kracht van samenwerking met diverse partijen blijft altijd wel de sleutel tot succes.’

Heerenveense winnaar

In de categorie Maatschappelijke Initiatieven werd de Le Roy tuin, een ecokathedraal in Heerenveen unaniem tot winnaar verkozen. Deze tuin groeide de afgelopen 57 jaar uit tot een groene oase midden in een woonwijk, met dank aan de inzet van buurtbewoners en vrijwilligers. In de tuin staan eetbare planten en fruitbomen die voedsel bieden aan mens en dier en het is een plek waar het zomers aangenaam toeven is vanwege de verkoeling onder de bomen. ‘Tijd is de enige factor die biodiversiteit tot grote hoogte kan brengen en bijdraagt aan een gezonde leefomgeving voor de mens. Het bijna filosofische gedachtegoed van kathedraal denken was indrukwekkend,’ aldus de jury.

Rotterdamse tuin in de prijzen

De Tuin van de Afrikaanderwijk in Rotterdam viel ook in de prijzen. De tuin is ván en voor de wijk. Bewoners kunnen er terecht voor groen advies, concrete hulp bij hun groene plannen en om elkaar te inspireren. In dit project zijn volgens de jury ‘echt alle koppelkansen benut op het vlak van biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid en sociale cohesie.’ Deze wijkaanpak in de oude arbeiderswijk is een ‘zeer geslaagd en inspirerend voorbeeld voor steden en dorpen hoe de domeinen groen en sociaal elkaar echt versterken.’

Ook de veelzijdigheid van het netwerk is de complimenten waard van de jury, net als het feit dat in relatief korte tijd veel resultaat is bereikt. ‘Een stukje niemandsland is getransformeerd tot iemandsland en bewoners zijn enorm trots op hun buurt. Alle betrokken partijen voelde een urgentie en zich ook gesterkt door met elkaar de schouders eronder te zetten. Een unaniem gekozen en zeer terechte winnaar van de Steenbreektrofee 2023 in de categorie professionals,’ aldus de jury.

Over Steenbreek

Stichting Steenbreek is jaarlijks op zoek naar innovatieve en inspirerende voorbeelden onder de gemeenten die aangesloten zijn. Projecten die laten zien hoe groen en water op een praktische manier worden benut om bijvoorbeeld biodiversiteit te verbeteren. Of die een positieve bijdrage leveren aan klimaatadaptatie. Het sociale thema ‘Samen voor meer groen in de buurt’, is hierbij leidend.

Eerdere winnaars

Dit jaar werd de Steenbreektrofee voor de zevende keer uitgereikt. Eerdere winnaars zijn Harderwijk, Spijk, Laarbeek, Leeuwarden, Leiden en Den Haag. Den Helder kreeg daarnaast drie jaar geleden een aanmoedigingsprijs voor de rolstoelvriendelijke ontmoetingstuin, een initiatief van inwoners, met ondersteuning van de gemeente.