Grote steden dringen aan op financiële hulp woningcorporaties

De G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en Eindhoven doen een dringende oproep aan de Tweede Kamer voor spoedmaatregelen om de (financiële) positie van woningcorporaties te verbeteren. In een gezamenlijke brief dringen ze aan op meer financiële steun en actie van de rijksoverheid om de bouw van betaalbare huizen de komende jaren zeker te stellen.

De steden zien een grote bouw- en verbouwopgave en signaleren tegelijk dat woningbouwcorporaties in de toekomst steeds minder financiële armslag hebben om hun steentje bij te dragen. Hiermee komt volgens hen niet alleen de bouw van betaalbare huizen richting 2030 in gevaar. Ook afspraken rond verduurzaming zullen in verschillende regio’s niet gehaald gaan worden, schrijven ze in de brief.

‘Overbruggen financiële gat’

‘Het aanpakken van het tekort aan betaalbare woningen blijft een grote uitdaging in Nederland,’ aldus de briefschrijvers. De steden benadrukken de noodzaak van langdurige steun en financiële maatregelen van het Rijk om deze uitdaging aan te gaan. Ze doen een dringend beroep op de Tweede Kamer in aanloop naar de begrotingsbehandeling.

De grote steden maken zich vooral zorgen over het wegvallen van geld dat nodig is om het financiële gat te overbruggen voor huizen in het betaalbare segment. Zonder extra geld van het Rijk zullen de komende jaren minder betaalbare huizen gebouwd zullen worden, aldus de partijen. Om de bouw op gang te houden stellen de steden een aantal maatregelen voor.

Middenhuur

‘De markt laat momenteel vanwege stijging bouwkosten en hoge rente een tekort aan bouw zien van middenhuurwoningen.’ De steden willen dat woningcorporaties in dit gat springen, zodat deze huizen waar veel vraag naar is alsnog snel gebouwd kunnen worden. ‘Voordeel van een grotere rol voor corporaties is dat er meer betaalbaar gebouwd wordt in de stedelijke regio’s met zekerheid dat het voor langere tijd in het betaalbare segment blijft.’

Daarnaast pleiten de steden voor regulering van het middensegment van de huurmarkt om dit te bereiken. En vragen ze om verlaging van de belastingdruk voor de corporaties, zodat zij meer geld overhouden voor investeringen. De omstreden verhuurderheffing is sinds 1 januari dit jaar afgeschaft.

Verbetering bestaande woningen

De steden pleiten ook voor de oprichting van een langjarig Rijksfonds, bedoeld om bestaande woningen te verbeteren. In de grote steden zijn er namelijk veel huizen die te maken hebben met funderingsproblemen, achterstallig onderhoud, bodemdaling, loden leidingen of bijvoorbeeld aardgasvrij moeten worden. ‘Het gaat zowel om corporatiewoningen als om woningen in particulier bezit. Deze huizen toekomstbestendig maken is complex, zeer kostbaar en een kwestie van lange adem.’

Wet betaalbare huur

De Vereniging Van Nederlandse Gemeenten dringt in haar inbreng voor de begrotingsbehandeling aan op de invoering van de Wet betaalbare huur. Verhuurders riskeren daarmee bestuurlijke boete als zij een te hoge huur rekenen. Gemeenten krijgen de bevoegdheid hierop te handhaven, naast meer mogelijkheden om middenhuurwoningen toe te wijzen. Het wetsvoorstel ligt nog voor advies bij de Raad van State. Daarna kan het pas na de Tweede Kamer voor behandeling.