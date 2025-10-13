Terugvorderen Tozo door gemeenten verschilt nogal

Tijdens de coronapandemie konden zelfstandig ondernemers inkomensondersteuning krijgen via de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Ongeveer 24.000 ondernemers maakten gebruik van de Tozo-lening voor bedrijfskapitaal, in totaal goed voor € 291 miljoen.

Inmiddels is 51,2% van het uitgeleende bedrag (€ 149 miljoen ) daadwerkelijk terugontvangen. Dit schrijft de minister van SZW in het Gemeentenieuws van SZW 2025-5.

Grote verschillen tussen gemeenten

Volgens schattingen van gemeenten wordt verwacht dat uiteindelijk tussen de 65% en 70% van de verstrekte leningen wordt terugbetaald. Er zijn aanzienlijke verschillen in het terugvorderingspercentage tussen gemeenten. Gemeenten die relatief veel leningen hebben uitgezet, innen gemiddeld een lager percentage dan gemeenten die minder leningen hebben verstrekt. Dit kan deels worden verklaard door verschillen in werkwijze en intensiteit van de terugvordering.

Het bedrijfskapitaal Tozo werd als rentedragende lening verstrekt, met duidelijke voorwaarden rond terugbetaling. Gemeenten hebben zich daarbij verbonden inspanningen te verrichten om de bedrijfskredieten terug en in te vorderen als niet aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan. Het is van belang om zelfstandig ondernemers te ondersteunen bij de afbetaling waar dit nodig is. Het is echter ook van belang dat zelfstandig ondernemers de betalingsverplichtingen nakomen zodra dit vereist en mogelijk is. Beïnvloeding van markt en concurrentiepositie van ondernemers moet immers worden voorkomen schrijft de minister. Waar nodig bieden gemeenten hulp bij afbetaling en kan een betalingsregeling worden afgesproken, met als doel betalingsproblemen of faillissement te voorkomen. Indien noodzakelijk kan een vordering nog minstens vijf jaar na het opeisbaar stellen van de lening worden geïnd.

Het streven is dat gemeenten terugvorderingen op een rechtvaardige en zoveel mogelijk gelijke manier afhandelen. Het ministerie van SZW doet daarom opnieuw een dringend beroep op gemeenten om zich maximaal in te spannen om de openstaande vorderingen alsnog te innen.