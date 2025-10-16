Aantal coffeeshops stabiel, wel willen veel gemeenten beleid vernieuwen

Het aantal coffeeshops is in 2024 nauwelijks veranderd ten opzichte van eerdere metingen vanaf 2017. Ook in het gemeentelijk beleid over coffeeshops is weinig verandering. Wel geeft bijna de helft van de coffeeshopgemeenten aan hun beleid dit jaar of volgend jaar te willen vernieuwen.

Dit blijkt uit het rapport Coffeeshops in Nederland 2024 dat onlangs is gepubliceerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum.

Eind 2024 waren er 563 gedoogde coffeeshops, verspreid over 103 gemeenten met een actief coffeeshopbeleid. De meeste shops zijn consumptiecoffeeshops, het rapport onderscheidt ook afhaalshops. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn de enige gemeenten met meer dan twintig coffeeshops, samen 43% van het totaal.

Wet Bibob

Het coffeeshopbeleid van gemeenten is grotendeels onveranderd sinds de vorige meting. 233 van de 342 gemeenten voeren een nulbeleid en staan geen coffeeshops toe. Slechts zes hebben helemaal geen specifiek beleid. Vrijwel alle coffeeshopgemeenten hanteren een maximumbeleid voor het aantal shops, meestal met aanvullende lokale criteria en in sommige gevallen regionale afspraken. De Wet Bibob wordt door veel gemeenten toegepast bij vergunningverlening ter bestrijding van misbruik van vergunningen. Gemeenten kampen jaarlijks met drugstoerisme, vooral in grensgebieden. De belangrijkste beleidsmaatregel hiertegen is het ingezetenencriterium, dat niet-Nederlandse klanten uitsluit; deze maatregel wordt met beperkte prioriteit gehandhaafd.

50 coffeeshopgemeenten zijn van plan om in 2025 en 2026 beleidswijzigingen door te voeren. Bij 29 van hen zijn de plannen (nog) niet concreet uitgewerkt en/of nog vertrouwelijk. De andere 21 coffeeshopgemeenten geven aan dat geplande wijzigingen te maken hebben met het actualiseren van het beleid en twee daarvan wachten de uitkomsten van het Experiment Gesloten Coffeeshopketen af.

Verdeling exploitatievergunningen

Nieuw in deze meting was de vraag of gemeenten van plan zijn om in de toekomst hun procedure voor de verdeling van exploitatievergunningen voor coffeeshops aan te passen, door deze periodiek te gaan verdelen. In totaal geven 32 coffeeshopgemeenten aan dat van plan te zijn. De meeste daarvan (28) willen een volledig nieuwe verdeelprocedure invoeren. Vaak gaat het om het opzetten van een helder en objectief systeem voor het toewijzen van exploitatierechten, bijvoorbeeld wanneer een vergunning vrijkomt of een nieuwe coffeeshop wordt toegestaan.