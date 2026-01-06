Opnieuw stijging spoedsluitingen NVWA door plaagdieren

In 2025 was opnieuw sprake van een toename van het aantal spoedsluitingen van voedselbedrijven vanwege ernstige plaagdierenoverlast.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) sloot 75 winkels en horecagelegenheden tegenover 57 in 2024. Het ging vooral om muizenplagen, maar ook om overlast van ratten en kakkerlakken. De meeste spoedsluitingen vonden plaats in de Randstad: in Amsterdam 20, in Rotterdam en Den Haag ieder 7, in Leiden 5 en in Alkmaar 4. De overige sluitingen waren verspreid over de rest van het land.

Ernstige risico’s volksgezondheid

Inspecteurs van de NVWA kunnen een bedrijf direct tijdelijk sluiten als zij ernstige risico’s voor de volksgezondheid vaststellen. Spoedsluiting is één van de zwaarste maatregelen die kan worden opgelegd. Ernstige plaagdierenoverlast is zo’n reden, omdat muizen en andere plaagdieren ziekteverwekkers en bacteriën verspreiden via onder meer hun uitwerpselen. Een bedrijf mag pas weer open als al het mogelijk besmette voedsel is verwijderd, het pand grondig is schoongemaakt en effectieve maatregelen zijn genomen om plaagdieren te bestrijden en buiten te houden. Daarna volgt een herinspectie door de NVWA.

Voorlichting via gemeente

Plaagdieren horen niet thuis in keukens, restaurants of andere ruimtes waar voedsel wordt bereid of verkocht. Ondernemers in de voedselketen zijn verplicht plaagdieren actief te weren. Zodra sporen van muizen of andere plaagdieren worden aangetroffen, adviseert de NVWA om een professionele plaagdierbestrijder in te schakelen, omdat dit de kans op succesvolle bestrijding vergroot. Preventie is daarbij vaak eenvoudiger en effectiever dan achteraf bestrijden. Naast risicogericht toezicht zet de NVWA daarom in op voorlichting, onder andere via branches, gemeenten, de eigen website en bijeenkomsten in verschillende steden.

Consumenten die muizen, ratten, duiven, kakkerlakken, vliegen of andere plaagdieren signaleren in een horecagelegenheid of levensmiddelenbedrijf, kunnen dit melden bij de NVWA, telefonisch of via een online formulier. Wie wil weten hoe een bedrijf is beoordeeld bij een inspectie, kan de openbare inspectieresultaten van de NVWA raadplegen.