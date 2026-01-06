Gemeente.nu

Nieuws voor gemeenten

Opnieuw stijging spoedsluitingen NVWA door plaagdieren

door

restaurant dicht

In 2025 was opnieuw sprake van een toename van het aantal spoedsluitingen van voedselbedrijven vanwege ernstige plaagdierenoverlast.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) sloot 75 winkels en horecagelegenheden tegenover 57 in 2024. Het ging vooral om muizenplagen, maar ook om overlast van ratten en kakkerlakken. De meeste spoedsluitingen vonden plaats in de Randstad: in Amsterdam 20, in Rotterdam en Den Haag ieder 7, in Leiden 5 en in Alkmaar 4. De overige sluitingen waren verspreid over de rest van het land.

Ernstige risico’s volksgezondheid

Inspecteurs van de NVWA kunnen een bedrijf direct tijdelijk sluiten als zij ernstige risico’s voor de volksgezondheid vaststellen. Spoedsluiting is één van de zwaarste maatregelen die kan worden opgelegd. Ernstige plaagdierenoverlast is zo’n reden, omdat muizen en andere plaagdieren ziekteverwekkers en bacteriën verspreiden via onder meer hun uitwerpselen. Een bedrijf mag pas weer open als al het mogelijk besmette voedsel is verwijderd, het pand grondig is schoongemaakt en effectieve maatregelen zijn genomen om plaagdieren te bestrijden en buiten te houden. Daarna volgt een herinspectie door de NVWA.

Voorlichting via gemeente

Plaagdieren horen niet thuis in keukens, restaurants of andere ruimtes waar voedsel wordt bereid of verkocht. Ondernemers in de voedselketen zijn verplicht plaagdieren actief te weren. Zodra sporen van muizen of andere plaagdieren worden aangetroffen, adviseert de NVWA om een professionele plaagdierbestrijder in te schakelen, omdat dit de kans op succesvolle bestrijding vergroot. Preventie is daarbij vaak eenvoudiger en effectiever dan achteraf bestrijden. Naast risicogericht toezicht zet de NVWA daarom in op voorlichting, onder andere via branches, gemeenten, de eigen website en bijeenkomsten in verschillende steden.

Consumenten die muizen, ratten, duiven, kakkerlakken, vliegen of andere plaagdieren signaleren in een horecagelegenheid of levensmiddelenbedrijf, kunnen dit melden bij de NVWA, telefonisch of via een online formulier. Wie wil weten hoe een bedrijf is beoordeeld bij een inspectie, kan de openbare inspectieresultaten van de NVWA raadplegen.

Tagged With: , Filed Under: Ondernemersbeleid

Reader Interactions

GERELATEERD

Rotterdam koopt winkelpanden tegen leegstand

Foto: Wethouder Robert Simons onthult de raamsticker op het aangekochte pand aan de Nieuwe Binnenweg Het Fonds Vitale Kerngebieden van de gemeente Rotterdam heeft de eerste winkelpanden in de stad aangekocht om leegstand in winkelstraten te bestrijden. De zoektocht naar geschikte winkelhuurders is gestart. Rotterdam lanceerde het fonds in 2021 als onderdeel van de bredere... lees verder

Na jaren weer lichte stijging fysieke winkels

Op 1 januari 2024 telde Nederland ruim 83.000 fysieke winkels. Dat zijn er 1.100 meer dan vorig jaar. Twee derde van de gemeenten zag het winkelbestand groeien. De dalende trend van het afgelopen decennium wordt hiermee doorbroken, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Het aantal doe-het-zelfwinkels steeg het meest, het aantal tuincentra, bloemen-... lees verder

Collectief winkelverbod ondernemers Hoog Catharijne

Ondernemers in het Utrechtse winkelcentrum Hoog Catharijne pakken overlastgevers en winkeldieven aan die herhaaldelijk voor problemen zorgen. Ze voeren een collectief winkelverbod in, oftewel een zwarte lijst van personen die niet meer in de winkels mogen komen. Personen die in een van de winkels in Hoog Catharijne agressief of gewelddadig zijn, de huisregels overtreden of... lees verder

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *