Verbod op reclames voor vlees en fossiele brandstoffen in Amsterdam

De gemeenteraad van Amsterdam heeft definitief ingestemd met een verbod op reclames voor vlees en fossiele producten, zoals vliegvakanties en auto’s met een brandstofmotor, in de openbare ruimte.

Het verbod wordt vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de gemeentelijke regeling voor de openbare ruimte waar eerder ook de bierfiets uit het centrum mee werd geweerd en waar mogelijk fatbikes op drukke plekken onder gaan vallen. Volgens raadslid Van Pijpen worden mensen door reclames voor vlees en fossiele producten onbewust beïnvloed, en moeten dergelijke uitingen daarom worden teruggedrongen.

Binnen het college bestond aanvankelijk weerstand tegen de plannen. Wethouder Melanie van der Horst waarschuwde voor juridische en uitvoeringsrisico’s van het verbod. Desondanks werd het voorstel in de raad aangenomen met 27 van de 45 zetels.

De nieuwe regelgeving voor reclames die vlees en fossiele producten promoten, treedt op 1 mei in werking.

