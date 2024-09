Tweede Kamer stemt voor leeftijdsgrens van 14 en helm fatbikes

Een brede Kamermeerderheid wil een minimumleeftijd van 14 jaar en een helmplicht voor fatbikes. Nagenoeg de hele Tweede Kamer steunde een motie van VVD en NSC die het kabinet verzoekt deze maatregelen in te voeren. Ook in de Eerste Kamer zou daarmee een meerderheid voor de maatregelen zijn.

De leeftijdsgrens en helmplicht moeten alleen voor fatbikes gelden, staat expliciet in de motie. Daar wringt het. Volgens minister Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) is een juridisch onderscheid met andere e-bikes lastig te maken. Fabrikanten zouden fatbikes kunnen aanpassen om onder de regels uit te komen, vreest de minister. ‘Je begint dan natuurlijk een kat-en-muisspel,’ zei hij eerder.

Bezwaren

Madlener wilde destijds ook niet zeggen wat hij zou doen als de Tweede Kamer voor de motie zou stemmen. ‘Dan gaan we goed nadenken, ik heb grote bezwaren om een wet te maken die na een maand al niet meer effectief is.’ Hij vindt het ‘jammer’ en ‘een gemiste kans’ dat de Kamer hem niet tegemoet komt. ‘Maar ik heb het ermee te doen’. Het ministerie voor Infrastructuur en Veiligheid gaat de invulling van die motie verder onderzoeken.

Opgevoerd

De Kamer steunde ook een motie om de politie de mogelijkheid te geven in het menu van fatbikes te kijken, om te bepalen of die is opgevoerd. Dat kan al, zei Madlener 2 weken geleden, maar VVD-Kamerlid Hester Veltman weersprak dat.

Gemeenten pleiten al langer voor maatregelen om opgevoerde fatbikes aan te pakken en de veiligheid van verkeersgebruikers te vergroten.

Strengere wetgeving

VeiligheidNL blijft pleiten voor een strengere en bredere wetgeving rondom elektrische fietsen dan waarvoor de Tweede Kamer dinsdag stemde. Volgens het kenniscentrum voor letselpreventie moet de minimumleeftijd 16 jaar worden. Ook zou de leeftijdsgrens moeten gelden voor alle e-bikes en niet alleen voor fatbikes.

Forse toename

Uit verzamelde letselgegevens via rapportages van 14 ziekenhuisafdelingen spoedeisende hulp bleek deze week dat het aantal ernstige ongelukken met fatbikes fors toenam de laatste maanden. Vooral jongeren van 12 tot en met 15 jaar blijken slachtoffer. Zij houden relatief veel vaker hersenletsel over aan ongelukken met elektrische fietsen dan aan ongelukken met gewone fietsen. VeiligheidNL doet dan ook de oproep aan ouders ‘om goed na te denken over de aanschaf van zo’n fiets voor je kinderen’.