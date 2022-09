Wethouders: ‘kunnen studenten niet compenseren voor energie’

Gemeenten hebben geen capaciteit om studenten te helpen met hun hoge energiekosten. Wethouders van veertien studentensteden vragen daarom samen met politieke jongerenorganisaties om studenten zo snel mogelijk via DUO te compenseren. ‘Landelijke steun via de uitvoeringsorganisatie is veel logischer.‘

Dat schrijven de armoedewethouders van onder meer Groningen en Utrecht gezamenlijk in een brief die woensdag is uitgegaan. Een toenemend aantal mensen, ook studenten, heeft steeds meer moeite om de oplopende energierekening te betalen. Daarom roepen de wethouders ministers Dijkgraaf (Onderwijs) en Schouten (Armoedebeleid) met klem op om studenten via een landelijke compensatie te helpen met het betalen van hun energiekosten.

Niet uitgesloten

Studenten vallen nu nog buiten alle regelingen, maar onlangs bepaalde de rechter in Nijmegen dat zij niet mogen worden uitgesloten van hulp. ‘Door deze gerechtelijke uitspraak lijken gemeenten alsnog verantwoordelijk te worden voor compensatie voor de gehele groep uitwonende studenten. Dit heeft enorme consequenties,’ schrijven de wethouders in een brandbrief aan Den Haag. In verschillende gemeenten wordt hierdoor de doelgroep die aanspraak kan maken op energietoeslag meer dan verdubbeld.

Utrecht

Utrecht alleen al telt 33.000 studenten. ‘Het is een misverstand te denken dat zij niét te maken hebben met gestegen energierekeningen,’ aldus Wethouder Linda Voortman. ‘Er zijn studenten die hulp krijgen van bijvoorbeeld ouders, of via een bijbaantje. Maar een grote groep kan deze extra lasten niet zelf dragen. Wij hebben in Utrecht niet de middelen of de capaciteit om lokaal een regeling op te tuigen.’

Niet bekend

Of gemeenten ook daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor de compensatie van studenten is nog niet helemaal duidelijk. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is nog in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de gerechtelijke uitspraak voor studenten. ‘Wij wachten het standpunt van SZW af,’ aldus de VNG.

Dat kan nog wel even duren, want Nijmegen kan tot half september in beroep gaan. De gemeente zegt op hun website op dit moment met het ministerie te onderzoeken welke gevolgen de uitspraak heeft. Ze vragen studenten ‘tot er meer duidelijk is’ geen energietoeslag aan te vragen.

Capaciteit

Het lukt gemeenten in ieder geval niet om de hulp aan studenten te organiseren, maken zij de ministers duidelijk. Uitzoeken wie in aanmerking komt voor een energietoeslag kost veel tijd die niet is ingecalculeerd en er is geen financiële compensatie voor. ‘Het verwerken en uitbetalen van deze aanvragen gaat daarmee ten koste van andere inwoners en kinderen die hulp nodig hebben.’

DUO

De bestuurders wijzen daarom naar DUO. De organisatie die de studiebeurzen uitbetaalt heeft alle gegevens en rekeningnummers van studenten. Daarom is het veel efficiënter om de compensatie langs die route te laten verlopen, zeggen de wethouders. Ook de VNG vindt dat het Rijk de energietoeslag voor studenten moet regelen, omdat het voor gemeenten niet uitvoerbaar is en DUO inzicht heeft in de gegevens.

De 14 studentensteden zijn Amsterdam, Arnhem, Delft, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Wageningen. De armoedewethouders worden gesteund door onder meer de Jonge Democraten (D66), Dwars (GroenLinks), Pink (PvdD), Jonge Socialisten (PvdA), CDJA (CDA) en Perspectief (CU).

Acties

Studentenorganisaties FNV en LSVb gaan een stap verder en dreigen met acties als studenten geen energietoeslag krijgen. In een gezamenlijke brief aan het kabinet eisen ze dat het beleid wordt aangepast of dat wordt gezorgd voor een alternatieve compensatie. ‘Gemeenten sluiten studenten op advies van het ministerie uit van deze toeslag. Hoogst oneerlijk. We adviseren alle studenten: Vraag alsnog energietoeslag aan bij je gemeente en maak bezwaar als je wordt afgewezen,’ aldus Joram van Velzen, voorzitter LSVb.