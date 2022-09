Wasmachine met korting in de strijd tegen hoge energiekosten

Amsterdamse huishoudens met een laag inkomen kunnen hun ijskast of wasmachine voor een energiezuiniger exemplaar inruilen met 275 euro korting. Het college wil zo helpen de energierekening zo laag mogelijk te houden.

In april 2022 was bij zo’n 43.000 Amsterdamse huishoudens sprake van energiearmoede. Dit is het geval als een huishouden meer dan tien procent van het inkomen kwijt is aan energielasten. Het aantal mensen dat hier mee te maken heeft, is door de aanhoudende stijging van de energieprijzen inmiddels opgelopen. Bij verdere prijsstijgingen kan op termijn zelfs 42 procent van alle Amsterdamse huishoudens te maken krijgen met energiearmoede, aldus de gemeente.

Lagere rekening met duurzame ijskast

De gemeente is nu gestart met een witgoedregeling. Daarbij krijgen huishoudens tot eind februari 2023 275 euro korting op de aanschaf van een energiezuinige ijskast of wasmachine. Zo’n energiezuinig apparaat kan, afhankelijk van de leeftijd van het exemplaar dat wordt vervangen, een huishouden jaarlijks zo’n 110 euro schelen op de energierekening. Wethouder Onderwijs, Armoede en Schulden, Marjolein Moorman: ‘De vooruitzichten voor komende winter zijn zorgwekkend. We moeten alle zeilen bijzetten om de energierekening van de Amsterdammer zo laag mogelijk te houden. Daarom gaan we de meest kwetsbare huishoudens ondersteunen.’

Het college stelt 690.000 euro beschikbaar voor de witgoedkorting aan minimahuishoudens. Amsterdammers vanaf 18 jaar met een laag inkomen die een Stadspas hebben, kunnen bij een grote elektronicaketen terecht voor de aanschaf van de apparaten met korting. Zo kan de gemeente ongeveer 2700 huishoudens bereiken. De regeling geldt voor wasmachines met label A en alle ijskasten met energielabel A, B en C. Per huishouden mag er één wasmachine en één ijskast worden aangeschaft. De nieuwe apparaten worden gratis thuisbezorgd en de oude apparaten worden ook kosteloos afgehaald.

Brede aanpak tegen energiearmoede

Deze witgoedregeling is onderdeel van een bredere inzet van het college om energiearmoede aan te pakken. Zo’n 15.000 huishoudens zijn de afgelopen periode bezocht en kregen energieadvies en energiebesparende producten die helpen de rekening zo laag mogelijk te houden. Dit najaar wil de gemeente nog eens 15.000 huishoudens bereiken.

Ook in andere – grote en kleine – gemeenten vinden acties en initiatieven plaats om de energierekening van inwoners zo laag mogelijk te houden. In de gemeente Den Haag loopt er een soortgelijke actie waarbij inwoners duurzame apparaten met korting kunnen kopen. Vanwege het succes van een eerdere actie met ijskasten – waarbij ruim 1000 duurzame exemplaren werden gekocht – is deze inmiddels uitgebreid met andere apparaten. Zo kunnen inwoners met een laag inkomen die de Haagse Ooievaarspas hebben, nu ook een duurzame wasmachine, stofzuiger, vriezer of refurbished iPad met korting kopen.

Praktijkvoorbeelden energie besparen

Een ander initiatief van gemeente Den Haag is de Direct Bespaaractie. Hiermee kunnen inwoners gratis energiebesparende producten bij hen thuis laten installeren. Denk aan led-verlichting, radiatorfolie, tochtstrips en een waterbesparende douchekop. Deze actie geldt voor iedereen in Den Haag met een koop- of huurwoning. De gemeente heeft drie bedrijven ingehuurd die de materialen gratis installeren en maakt dit mogelijk in samenwerking met Haagse wijkinitiatieven, sociale ondernemingen en diverse stichtingen.

In Woerden worden energie-bespaarbonnen uitgedeeld aan inwoners. In eerste instantie zijn dit huurders, later volgen huiseigenaren. Met de bon kan iemand 70 euro aan energiebesparende producten kopen. In de gemeente Amstelveen is er een collectieve zonnepanelenactie opgezet en in de Groningse gemeenten Veendam, Stadskanaal, Pekela, Oldambt en Westerwolde loopt onder andere een gezamenlijke actie voor het voordeliger isoleren van woningen.