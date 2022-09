Nieuwegein geeft gratis menstruatieproducten aan minima

Wie in Nieuwegein een laag inkomen heeft, kan van de gemeente gratis menstruatieproducten krijgen. De gemeente volgt hiermee het voorbeeld van verschillende andere plaatsen.

Minima in de gemeente Nieuwegein die een stadspas hebben, kunnen gratis menstruatieproducten zoals maandverband en tampons krijgen. De aanleiding voor het verstrekken van de producten is de toenemende prijsstijging van eerste levensbehoeften, zoals gas, benzine en voedingsmiddelen, zo schrijft de gemeente op de site. ‘Voor mensen met een krappe beurs wordt het steeds moeilijker om rond te komen van hun inkomen. Daardoor is ook de maandelijks terugkerende aanschaf van menstruatieproducten lastig om op te brengen.’

Stadspas nodig

Inwoners die een inkomen tot 125 procent van de bijstandsnorm hebben, hebben recht op een Nieuwegein Stadspas. Met de pas krijgen ze korting op sportieve en culturele activiteiten, zoals zwemlessen en huiswerkbegeleiding. In de gemeente zijn er ongeveer 2800 huishoudens met zo’n pas. Hiermee kunnen ze nu dus ook gratis menstruatieproducten ophalen bij een lokaal GGD informatiepunt. Via de lokale Voedselbank is het al langer mogelijk om deze producten kosteloos te krijgen.

‘Maatregel lijkt klein, maar betekent veel’

De Nieuwegeinse wethouder Armoedebeleid Guido Bamberg zegt tegen NOS.nl blij te zijn iets te kunnen bijdragen aan de oplossing van het probleem. ‘Dit is een maatregel die misschien klein lijkt, maar heel veel voor een ander kan betekenen. Daarom vonden we dat we hier als gemeente iets in moesten bijdragen. Inwoners hebben die producten gewoon maandelijks nodig.’

Op de gemeentelijke agenda

De zogenoemde menstruatiearmoede staat op steeds meer plekken op de gemeentelijke agenda. De gemeenten doen dit om te voorkomen dat meisjes of vrouwen bijvoorbeeld thuisblijven tijdens menstruatiedagen en zo school- of werkdagen missen, omdat er geen geld is om producten aan te schaffen. Daarnaast heerst er vaak veel schaamte en ongemak bij gezinnen die geen geld hebben voor menstruatieproducten.

Nieuwegein volgt met het initiatief het voorbeeld van verschillende andere gemeenten. Zo berichtte Gemeente.nu een tijd geleden al dat Den Haag tijdens een proef gratis menstruatieproducten beschikbaar stelde in een aantal openbare gebouwen en de maatschappelijke opvang. Ook de gemeente Amstelveen hield een pilot. Op verschillende middelbare scholen werden via een kastje in een lokaal gratis menstruatiemiddelen aangeboden aan meisjes, die daar vanwege de armoede thuis niet zelf aan kunnen komen. En in Rotterdam kunnen inwoners met een laag inkomen maandverband en tampons voor hun kinderen aanschaffen via het jeugdtegoed op de Rotterdampas.

Van openbare kastjes tot het buurthuis

De lijst met gemeenten die menstruatiearmoede tegen willen gaan groeit gestaag door. Zo wordt ook in Renkum binnenkort een aantal uitgiftepunten geopend. Verder startte gemeente Westland dit voorjaar met een aantal Menstruatieproducten Uitgifte Punten, zogenoemde MUP’s. De Groningse gemeenteraad komt ook in actie. De raad heeft het college van B&W gevraagd met een plan te komen waarmee menstruatiearmoede in Groningen op den duur verdwijnt. In de tussentijd moet de gemeente het mogelijk maken dat openbare ruimten worden voorzien van kosteloze menstruatieproducten.



In Apeldoorn hangen op verschillende plekken kastjes met producten, zoals op scholen, naast minibibliotheken, bij de voedselbank en bij buurthuizen. Verschillende gemeente werken hierin overigens samen met het Armoedefonds, zoals bijvoorbeeld gemeente Coevorden.