Sport en cultuur voor kinderen in gevaar door stijgende armoede

De energiecrisis en hoge inflatie zorgen voor toenemende financiële problemen en kopzorgen bij een groeiend aantal huishoudens, waarschuwen verschillende instanties al enige tijd. Ook het Jeugdfonds Sport & Cultuur trekt aan de bel. ‘De toename van armoede gaat ten koste van sport en cultuur voor kinderen.‘

Afgelopen augustus was het dagelijkse leven 13,6 procent duurder in vergelijking met augustus 2021. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vreest dat ouders hierdoor zullen moeten bezuinigen op sportclubs, muziek, dans en cultuur voor kinderen en jongeren. Het fonds startte recent met de campagne ‘Kies een club’, waarbij donateurs de mogelijkheid hebben om een lidmaatschap of contributie te betalen voor gezinnen die dit zelf niet kunnen.

Het jeugdfonds werkte vorig jaar met ruim 230 gemeenten samen om te zorgen alle jonge inwoners naar sportclubs en creatieve lessen kunnen. ‘Armoedebeleid is voor iedere gemeente een uitdaging. Vanwege bezuinigingen en decentralisatie is het extra lastig ervoor te zorgen dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen.’

Nieuwe doelgroep

Ouders kunnen bijvoorbeeld via een wijkteam in aanmerking komen voor een bijdrage. ‘We hebben ouders die we kennen en regelmatig bij ons terugkeren met aanvragen,’ zegt Tristan de Bruin, Jeugd- & gezinscoach Wijkteam Vreewijk in Rotterdam. ‘Maar we zien nu een nieuwe doelgroep die nog niet eerder te maken heeft gehad met financiële problemen. Ik vrees dat deze ouders de weg naar ons nog niet goed weten te vinden. Het lidmaatschap van de sport,- en cultuurclub is een uitgave die steeds minder mensen zich in deze dure tijd kunnen veroorloven.’

Stijgende hulpvraag doet alarmbellen luiden

Het sport- en cultuurfonds is niet de enige organisatie die een stijgende hulpvraag ziet. Zo zegt stichting Leergeld, waar ouders een aanvraag kunnen doen voor geld voor een computer of vervoer naar school, tegen tv-programma Nieuwsuur dat ze in de eerste helft van dit jaar meer dan 200.000 hulpaanvragen kregen. Dit is een kwart meer dan in de vergelijkbare periode in 2019, voor corona. In totaal verwachten ze dit jaar bijna 150.000 kinderen te kunnen helpen.

Ook bij de landelijke koepel Voedselbanken Nederland maken ze zich zorgen. De organisatie meldde al eerder dat er een groeiend aantal mensen aanklopt bij de voedselbank. En die noodmelding ging er deze week opnieuw uit. ‘Wij voorzien voor volgend jaar grote problemen,’ zo vertelt Leo Wijnbelt, voorzitter van Voedselbanken Nederland aan radio-programma Spraakmakers.

Groeiend aantal huishoudens financieel klem

Verschillende organisaties luidden al eerder de noodklok. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) waarschuwde deze zomer op basis van nieuwe berekeningen dat een groeiend aantal huishoudens financieel klem komt te zitten vanwege gestegen kosten. ‘Niet alleen lage inkomens, ook huishoudens met een inkomen boven modaal duiken in de min,’ aldus de organisatie. ‘Voor gemeenten is het belangrijk om de drempels voor hulp weg te nemen.’ De Stichting Armoedefonds deed onderzoek onder honderden lokale hulporganisaties. Uit de resultaten bleek dat zo’n twee derde van de organisaties het aantal hulpvragen ziet oplopen.

Praktijkvoorbeelden: armoede tegengaan

Op verschillende plekken springen gemeenten in met initiatieven om armoede tegen te gaan. Zo kunnen inwoners met een laag inkomen in de gemeente Amsterdam een energiezuinige koelkast of wasmachine met flinke korting kopen, verstrekt Nieuwegein gratis menstruatieproducten aan minima en gaf de gemeente Weert zomerpakketten weg voor gezinnen met een laag inkomen.