Goed voorbeeld – Weert geeft zomerpakketten weg

Leuke dingen doen in de zomer of op vakantie gaan is lang niet voor iedereen weggelegd. In de gemeente Weert is er daarom nu het zomerpakket. Met vrijkaarten, muntjes voor gratis ijs en andere aardigheden voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.

‘Sommige gezinnen kunnen om financiële redenen niet op vakantie. Vaak kunnen deze gezinnen ook weinig leuke uitjes ondernemen. Een zomervakantie van zes weken kan dan lang duren. Kinderen vervelen zich, ouders raken geïrriteerd. Een situatie die niet wenselijk is,’ zo licht Maartje Lambers, beleidsmedewerker inkomen, van de gemeente Weert toe.

Zomerse activiteiten kiezen

Om in de zomervakantie toch leuke activiteiten te kunnen ontplooien, heeft Weert, net als het naastgelegen Nederweert, een zomerpakket voor gezinnen met een laag inkomen. Het pakket bestaat uit een aantal vrijkaarten en tips en ideeën die weinig of niets kosten. Zoals een overzicht van gratis plekken voor een uitstapje en een publicatie met een speeltuinenroute.

Daarnaast zitten er munten in het pakket om een ijsje te kunnen kopen. Elk gezin mag normaal gesproken twee activiteiten uitkiezen, zoals een bezoek aan het klimbos, de bioscoop of de bowlingbaan. Dit jaar mogen de ontvangers van het pakket een derde activiteit uitkiezen, dankzij een bijdrage van een groep betrokken bewoners en lokale ondernemers.

Kindpakket met kledingdagen

Weert biedt het zomerse pakket sinds 2019 aan voor gezinnen met kinderen tot achttien jaar. Het gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 120 procent van het sociaal minimum om in aanmerking te komen. Alleen inwonende gezinsleden tellen daarbij mee. Zo’n vierhonderd gezinnen in Weert maken er gebruik van.

De kosten voor de aanbiedende gemeenten bedragen zo’n 12.000 euro per jaar. Het zomerpakket is onderdeel van het gemeentelijke kindpakket. Hierin zijn ook andere regelingen getroffen, zoals ‘kledingdagen’, een ‘meedoenbijdrage’, en regelingen waardoor kinderen kunnen sporten, hun zwemdiploma kunnen halen en kunnen deelnemen aan culturele activiteiten.

‘Belangrijk dat elk kind kan meedoen’

Voor de gemeente staat armoedebestrijding hoog op de agenda. ‘De gemeente Weert heeft zich ten doel gesteld dat niemand hoeft te leven of op te groeien in armoede. Kinderen in armoede ervaren meer stress en kunnen een achterstand in hun ontwikkeling oplopen. Daarnaast kan het leiden tot sociale uitsluiting. Ook lopen zij vaak kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn.

‘Het is belangrijk dat ieder kind mee kan doen en zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal kan ontwikkelen. Dat is belangrijk voor het kind zelf en uiteindelijk ook voor het hele gezin.’

Lokale samenwerking

Weert startte in 2019 met het zomerpakket. Het initiatief is vanuit de gemeente ontstaan en wordt uitgevoerd door de coördinator armoedebestrijding en een ondersteuner. Aan de hand van een plan van aanpak werken ze samen met meerdere partijen uit de lokale samenleving, die als sponsor betrokken zijn.

‘Samen met de gemeente Nederweert kunnen we een divers pallet aan activiteiten aanbieden. De coördinator armoedebestrijding van de gemeente Weert legt contacten met verschillende lokale ondernemers en maatschappelijke partners. Zij bieden dan gratis of tegen gereduceerd tarief activiteiten aan. Daarnaast sponsort het Kinderfonds Midden-Limburg de zomerpakketten jaarlijks met ongeveer 1000 euro.’

Handige tips

De samenwerking zorgt ervoor dat het lokale zomerpakket werkt. Inmiddels hebben Weert en Nederweert ervaring opgedaan en delen ze graag enkele tips met gemeenten die ook plannen in deze richting hebben. ’Probeer de aanvraagprocedure zo kort en simpel mogelijk te houden. En pas je kennis over het gebruik van andere regelingen toe, om zo het bereik te vergroten.

‘Wij organiseren bijvoorbeeld jaarlijks kledingdagen voor kinderen die in armoede leven. Bij dit evenement worden de deelnemers iedere keer gewezen op de mogelijkheden van het zomerpakket. Maak daarnaast ook gebruik van de partners die rechtstreeks contact hebben met deze gezinnen.’

Tot slot misschien een voor de hand liggende tip, maar wel nuttig: ‘Vraag de deelnemers zelf wat ze vinden van het zomerpakket. Hierdoor kun je bepaalde onderdelen misschien aanpassen of bijstellen.’