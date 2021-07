Meer gemeenten delen gratis menstruatieproducten uit

Na Den Haag starten nu ook Rotterdam en Amstelveen een proef met het gratis verstrekken van menstruatieproducten. Zo willen ze vrouwen ondersteunen die zelf geen geld hebben voor deze benodigdheden.

De zogenoemde menstruatiearmoede lijkt op steeds meer plekken de gemeentelijke agenda te halen. De noodzaak hiervoor zou even duidelijk als schrijnend zijnnn. Voor wie in armoede leeft, kunnen de kosten voor de maandelijkse menstruatieproducten te hoog zijn. Door de financiële onbereikbaarheid van producten als maandverband en tampons, worden bijvoorbeeld werk- of schooldagen gemist. Daarnaast leidt het tot ongemak en schaamte. Maar ook tot het gebruik van ongeschikte alternatieven, wat gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Gratis op publieke toiletten

Nog niet zo lang geleden maakte Den Haag bekend dat de stad een proef start met het aanbieden van gratis menstruatieproducten. Tijdens de test worden menstruatieproducten beschikbaar gesteld in een aantal openbare gebouwen en de maatschappelijke opvang. ‘Gratis menstruatieproducten op publiek toegankelijke toiletten kunnen bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van de Hagenaars die nu vanwege armoede niet over de juiste producten beschikken’, schreef het college begin deze zomer.

Pilot op scholen

Nu starten ook op andere plekken proeven en initiatieven, zoals in de gemeente Amstelveen. Op verschillende middelbare scholen daar begint een pilot met het gratis aanbieden van menstruatiemiddelen aan meisjes, die daar vanwege de armoedige gezinssituatie thuis niet zelf aan kunnen komen. De scholen bieden de middelen aan via een kastje in een lokaal, dat vrij toegankelijk is voor de scholieren. Zij kunnen ze zelf pakken en ook een kleine voorraad voor thuis meenemen.

De proef moet drempels wegnemen om onderwijs te volgen. ‘Scholieren mogen op geen enkele wijze beperkt worden in het volgen van onderwijs,’ zo schrijft de gemeente. ‘De scholen geven aan een sterk vermoeden te hebben van “menstruatiearmoede” onder scholieren. Daarom is het heel goed dat we deze proef doen,’ zegt wethouder Marijn van Ballegooijen, verantwoordelijk voor werk en inkomen. Rond het einde van het schooljaar gaat de gemeente de proef evalueren.

Geldbedrag via stadspas

In Rotterdam kunnen inwoners met een laag inkomen nu ook maandverband, tampons en inlegkruisjes voor hun kinderen aanschaffen. Dit is mogelijk via het jeugdtegoed op de Rotterdampas. Deze bijdrage is bedoeld voor kinderen tot en met 17 jaar uit gezinnen met een laag inkomen. Jongeren kunnen hiermee vanaf 1 juli maandverband, tampons en inlegkruisjes bij de Hema kopen en afrekenen via het tegoed dat de gemeente op de pas stort. Dit jaar ontvingen tot nu toe ruim 17.000 Rotterdamse kinderen een jeugdtegoed.

Het gesprek over gratis menstruatieproducten loopt ook in andere gemeenten. In Groningen gaat het college bijvoorbeeld onderzoeken hoe en op welke manier de gemeente kan bijdragen aan de aanpak van dit sociaaleconomische probleem.